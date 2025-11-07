https://1prime.ru/20251107/damen-864306057.html

Damen может лишиться статуса генподрядчика по контракту с ВМС Германии

МОСКВА, 7 ноя - ПРАЙМ. Нидерландская судостроительная компания Damen Naval может лишиться статуса генерального подрядчика по контракту с ВМС Германии на строительство фрегатов класса F126, эту роль может получить ее партнер - немецкая судостроительная компания Naval Vessels Lürssen (NVL), сообщила газета Financial Times со ссылкой на источники. По данным собеседников издания, последние две недели управление оборонных закупок Германии вело переговоры с Damen Naval по поводу контракта на фрегаты. В четверг ведомство завершило работу над меморандумом о взаимопонимании с компанией. Он еще не был одобрен немецким парламентом. "По этому соглашению Damen будет помогать немецкой судостроительной компании Naval Vessels Lürssen (NVL)... с шестимесячным периодом комплексной проверки. После чего NVL решит, хочет ли она взять на себя роль генерального подрядчика по проекту", - написала газета. По условиям соглашения, за потерю статуса генподрядчика Damen Naval и ее поставщики получат компенсацию в размере нескольких сотен миллионов евро. Представитель министра обороны ФРГ Бориса Писториуса в комментарии изданию подтвердил эту договоренность. Как отметила газета, Damen Naval и ее субподрячики уже много месяцев не получают плату по контракту из-за того, что немецкие депутаты заблокировали платежи на общую сумму в 670 миллионов евро в связи с невыполнением промежуточных целей договора. Издание уточнило, что в этом году компания почти обанкротилась и была вынуждена взять кредит у правительства Нидерландов. По словам одного из источников газеты, немецкое управление оборонных закупок оказывает сильное давление на Damen Naval, пытаясь добиться от нее отказа от роли генподрядчика. "Они оказывают сильное давление на Damen и говорили, что либо вы соглашаетесь на это (сделку - ред.), либо становитесь банкротом", - сказал собеседник издания. Один из источников также рассказал газете, что общая стоимость проекта по строительству F126 достигла по меньшей мере 8,5 миллиардов евро. NVL в партнерстве с Damen Naval занимается строительством современных фрегатов класса F126 для немецкого ВМФ. Первый из кораблей должен был быть спущен на воду в 2028 году, однако сроки были сдвинуты как минимум до 2030 года. 10 июля немецкий деловой журнал WirtschaftsWoche указал, что контракт на постройку шести F126 находится под угрозой срыва из-за задержек со стороны Damen Naval. Военно-морские силы ФРГ, согласно данным на сайте бундесвера, располагают 11 фрегатами. Четыре из них относятся к классу F123 и были спущены на воду еще в 1994-1996 годах. Именно им на смену после 2028 года должны были прийти фрегаты нового класса F126. NVL - частная группа из четырех верфей на севере Германии и международных подразделений в Болгарии, Хорватии, Египте и Брунее. В 2024 году оборот компании с примерно 2,1 тысячи сотрудников составил около 1 миллиарда евро.

