Доллар дорожает к иене - 07.11.2025
Доллар дорожает к иене
Курс доллара к иене растет в пятницу утром, инвесторы оценивают показатели экономической макростатистики в Японии от ЦБ страны, следует из данных торгов. | 07.11.2025
2025-11-07T08:40+0300
2025-11-07T08:40+0300
МОСКВА, 7 ноя - ПРАЙМ. Курс доллара к иене растет в пятницу утром, инвесторы оценивают показатели экономической макростатистики в Японии от ЦБ страны, следует из данных торгов. По состоянию на 8.28 мск курс доллара к иене поднимался до 153,19 иены со 152,99 иены за доллар с уровня прошлого закрытия, Курс евро к доллару в то же время снижался до 1,1536 доллара с 1,1547 доллара за евро. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) рос на 0,1% - до 99,81 пункта. По данным Банка Японии, вышедшим ранее в среду, расходы домохозяйств в стране в сентябре выросли на 1,8% в годовом выражении. Аналитики прогнозировали рост показателя на 2,5%. Премьер-министр Санаэ Такаити заявила на этой неделе, что Япония все еще находится "на полпути" к достижению устойчивого и стабильного роста цен, подкрепленного уверенным ростом заработной платы, указав тем самым на свое предпочтение постепенного повышения процентных ставок Центробанком, передает агентство Рейтер.
08:40 07.11.2025
 
Доллар дорожает к иене

Доллар дорожает к иене на макростатистике из Японии

МОСКВА, 7 ноя - ПРАЙМ. Курс доллара к иене растет в пятницу утром, инвесторы оценивают показатели экономической макростатистики в Японии от ЦБ страны, следует из данных торгов.
По состоянию на 8.28 мск курс доллара к иене поднимался до 153,19 иены со 152,99 иены за доллар с уровня прошлого закрытия,
Курс евро к доллару в то же время снижался до 1,1536 доллара с 1,1547 доллара за евро. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) рос на 0,1% - до 99,81 пункта.
По данным Банка Японии, вышедшим ранее в среду, расходы домохозяйств в стране в сентябре выросли на 1,8% в годовом выражении. Аналитики прогнозировали рост показателя на 2,5%.
Премьер-министр Санаэ Такаити заявила на этой неделе, что Япония все еще находится "на полпути" к достижению устойчивого и стабильного роста цен, подкрепленного уверенным ростом заработной платы, указав тем самым на свое предпочтение постепенного повышения процентных ставок Центробанком, передает агентство Рейтер.
