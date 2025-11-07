Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
12:27 07.11.2025
 
Доллар дорожает к мировым валютам

Доллар дорожает к мировым валютам на ожидании данных из США

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкДоллары США
МОСКВА, 7 ноя - ПРАЙМ. Стоимость доллара к другим мировым валютам в пятницу днем увеличивается после снижения днем ранее, рынки ожидают данных из США, оценивая также статистику из Европы, свидетельствует динамика торгов.
По состоянию на 12.05 мск курс евро к доллару снижался до 1,1535 доллара с 1,1547 доллара за евро на предыдущем закрытии. Курс доллара к иене рос до 153,48 иены с уровня прошлого закрытия в 152,99 иены за доллар. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) поднимался на 0,14% - до 99,85 пункта.
Днем ранее индекс доллара упал почти на 0,5%, в том числе к евро доллар подешевел также на 0,5%, к иене – на 0,7%.
В США продолжается шатдаун правительства. Работа госучреждений приостановлена с 1 октября после того, как конгресс не успел согласовать бюджет. Текущая приостановка работы правительства при президенте Дональде Трампе стала самой длительной в истории страны.
Ряд важных статистических данных из США не публикуется уже более месяца, поэтому рынки полагаются на негосударственные данные по экономике. Так, в среду аналитическая Automatic Data Processing (ADP) сообщила, что число рабочих мест в частных компаниях США в октябре увеличилось на 42 тысячи, тогда как ожидался рост на 25 тысяч.
А Институт управления поставками (Institute for Supply Management, ISM) в тот же день сообщил, что индекс деловой активности в сфере услуг США в октябре увеличился до 52,4% с уровня сентября в 50%, прогноз составлял лишь 50,8%.
Позднее в пятницу Мичиганский университет (Michigan Consumer Sentiment Index) опубликует предварительную оценку индекса потребительских настроений, отражающего степень доверия домохозяйств к экономике США. Аналитики полагают, что показатель в ноябре сократился до 53,2 пункта с уровня октября в 53,6 пункта.
Инвесторы оценивают и торговую статистику из Европы. Ранее в пятницу Федеральное статистическое бюро Германии (Destatis) сообщило, что экспорт страны в сентябре в месячном выражении вырос на 1,4%, тогда как ожидался рост на 0,5%. А импорт увеличился на 3,1% при прогнозе роста также на 0,5%. Положительное сальдо торгового баланса составило 15,3 миллиарда евро при прогнозе профицита в 16,8 миллиарда евро.
Дефицит торгового баланса Франции в сентябре вырос до 6,6 миллиарда евро с 5,2 миллиарда евро месяцем ранее, прогноз предполагал дефицит в 5,9 миллиарда евро. Экспорт составил при этом 51,9 миллиарда евро, а импорт – 58,5 миллиарда.
 
РынокТоргиСШАЕВРОПАФРАНЦИЯДональд Трамп
 
 
