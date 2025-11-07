https://1prime.ru/20251107/dollar-864314468.html

Доллар дорожает к мировым валютам

2025-11-07T12:27+0300

МОСКВА, 7 ноя - ПРАЙМ. Стоимость доллара к другим мировым валютам в пятницу днем увеличивается после снижения днем ранее, рынки ожидают данных из США, оценивая также статистику из Европы, свидетельствует динамика торгов. По состоянию на 12.05 мск курс евро к доллару снижался до 1,1535 доллара с 1,1547 доллара за евро на предыдущем закрытии. Курс доллара к иене рос до 153,48 иены с уровня прошлого закрытия в 152,99 иены за доллар. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) поднимался на 0,14% - до 99,85 пункта. Днем ранее индекс доллара упал почти на 0,5%, в том числе к евро доллар подешевел также на 0,5%, к иене – на 0,7%. В США продолжается шатдаун правительства. Работа госучреждений приостановлена с 1 октября после того, как конгресс не успел согласовать бюджет. Текущая приостановка работы правительства при президенте Дональде Трампе стала самой длительной в истории страны. Ряд важных статистических данных из США не публикуется уже более месяца, поэтому рынки полагаются на негосударственные данные по экономике. Так, в среду аналитическая Automatic Data Processing (ADP) сообщила, что число рабочих мест в частных компаниях США в октябре увеличилось на 42 тысячи, тогда как ожидался рост на 25 тысяч. А Институт управления поставками (Institute for Supply Management, ISM) в тот же день сообщил, что индекс деловой активности в сфере услуг США в октябре увеличился до 52,4% с уровня сентября в 50%, прогноз составлял лишь 50,8%. Позднее в пятницу Мичиганский университет (Michigan Consumer Sentiment Index) опубликует предварительную оценку индекса потребительских настроений, отражающего степень доверия домохозяйств к экономике США. Аналитики полагают, что показатель в ноябре сократился до 53,2 пункта с уровня октября в 53,6 пункта. Инвесторы оценивают и торговую статистику из Европы. Ранее в пятницу Федеральное статистическое бюро Германии (Destatis) сообщило, что экспорт страны в сентябре в месячном выражении вырос на 1,4%, тогда как ожидался рост на 0,5%. А импорт увеличился на 3,1% при прогнозе роста также на 0,5%. Положительное сальдо торгового баланса составило 15,3 миллиарда евро при прогнозе профицита в 16,8 миллиарда евро. Дефицит торгового баланса Франции в сентябре вырос до 6,6 миллиарда евро с 5,2 миллиарда евро месяцем ранее, прогноз предполагал дефицит в 5,9 миллиарда евро. Экспорт составил при этом 51,9 миллиарда евро, а импорт – 58,5 миллиарда.

