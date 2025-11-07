Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Доллар усилил снижение к евро - 07.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251107/dollar-864322380.html
Доллар усилил снижение к евро
Доллар усилил снижение к евро - 07.11.2025, ПРАЙМ
Доллар усилил снижение к евро
Стоимость доллара усилила снижение по отношению к евро в пятницу вечером после публикации американской макростатистики, свидетельствует динамика торгов. | 07.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-07T18:32+0300
2025-11-07T18:32+0300
экономика
рынок
торги
сша
https://cdnn.1prime.ru/img/83058/22/830582229_0:159:3077:1890_1920x0_80_0_0_8c536094bccfd6ce753e73f938183f45.jpg
МОСКВА, 7 ноя - ПРАЙМ. Стоимость доллара усилила снижение по отношению к евро в пятницу вечером после публикации американской макростатистики, свидетельствует динамика торгов. По состоянию на 18.18 мск курс евро к доллару поднимался до 1,1584 доллара с 1,1547 доллара за евро на предыдущем закрытии. До выхода данных евро дорожал до 1,1574 доллара. Курс доллара к иене на 18.18 мск рос до 153,2 иены с уровня прошлого закрытия в 152,99 иены за доллар. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) снижался на 0,25% - до 99,46 пункта. Индекс потребительских настроений Мичиганского университета (Michigan Consumer Sentiment Index), отражающий степень доверия домохозяйств к экономике США, по предварительной оценке, в ноябре сократился до 50,3 пункта с уровня октября в 53,6 пункта. Аналитики ждали снижения показателя только до 53,2 пункта. Американская валюта готовится завершить неделю снижением после двух подряд недель в плюсе. Так, с понедельника доллар подешевел к евро на 0,4%, к иене - на 0,5%, а индекс доллара опустился на 0,3%.
https://1prime.ru/20251107/bitkoin-864310779.html
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83058/22/830582229_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_e8971c6bc5042f68fcc50b42ff5a17cd.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рынок, торги, сша
Экономика, Рынок, Торги, США
18:32 07.11.2025
 
Доллар усилил снижение к евро

Доллар усилил снижение к евро после публикации американской макростатистики

© РИА Новости . Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкДоллар
Доллар - ПРАЙМ, 1920, 07.11.2025
Доллар. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Сухоруков
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 7 ноя - ПРАЙМ. Стоимость доллара усилила снижение по отношению к евро в пятницу вечером после публикации американской макростатистики, свидетельствует динамика торгов.
По состоянию на 18.18 мск курс евро к доллару поднимался до 1,1584 доллара с 1,1547 доллара за евро на предыдущем закрытии. До выхода данных евро дорожал до 1,1574 доллара.
Курс доллара к иене на 18.18 мск рос до 153,2 иены с уровня прошлого закрытия в 152,99 иены за доллар. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) снижался на 0,25% - до 99,46 пункта.
Индекс потребительских настроений Мичиганского университета (Michigan Consumer Sentiment Index), отражающий степень доверия домохозяйств к экономике США, по предварительной оценке, в ноябре сократился до 50,3 пункта с уровня октября в 53,6 пункта. Аналитики ждали снижения показателя только до 53,2 пункта.
Американская валюта готовится завершить неделю снижением после двух подряд недель в плюсе. Так, с понедельника доллар подешевел к евро на 0,4%, к иене - на 0,5%, а индекс доллара опустился на 0,3%.
Криптовалюта, сток
Биткоин все выше и выше $100 000
09:28
 
ЭкономикаРынокТоргиСША
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала