Доллар усилил снижение к евро
Доллар усилил снижение к евро - 07.11.2025, ПРАЙМ
Доллар усилил снижение к евро
Стоимость доллара усилила снижение по отношению к евро в пятницу вечером после публикации американской макростатистики, свидетельствует динамика торгов. | 07.11.2025
МОСКВА, 7 ноя - ПРАЙМ. Стоимость доллара усилила снижение по отношению к евро в пятницу вечером после публикации американской макростатистики, свидетельствует динамика торгов. По состоянию на 18.18 мск курс евро к доллару поднимался до 1,1584 доллара с 1,1547 доллара за евро на предыдущем закрытии. До выхода данных евро дорожал до 1,1574 доллара. Курс доллара к иене на 18.18 мск рос до 153,2 иены с уровня прошлого закрытия в 152,99 иены за доллар. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) снижался на 0,25% - до 99,46 пункта. Индекс потребительских настроений Мичиганского университета (Michigan Consumer Sentiment Index), отражающий степень доверия домохозяйств к экономике США, по предварительной оценке, в ноябре сократился до 50,3 пункта с уровня октября в 53,6 пункта. Аналитики ждали снижения показателя только до 53,2 пункта. Американская валюта готовится завершить неделю снижением после двух подряд недель в плюсе. Так, с понедельника доллар подешевел к евро на 0,4%, к иене - на 0,5%, а индекс доллара опустился на 0,3%.
