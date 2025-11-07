https://1prime.ru/20251107/dollar-864322380.html

Доллар усилил снижение к евро

экономика

рынок

торги

сша

МОСКВА, 7 ноя - ПРАЙМ. Стоимость доллара усилила снижение по отношению к евро в пятницу вечером после публикации американской макростатистики, свидетельствует динамика торгов. По состоянию на 18.18 мск курс евро к доллару поднимался до 1,1584 доллара с 1,1547 доллара за евро на предыдущем закрытии. До выхода данных евро дорожал до 1,1574 доллара. Курс доллара к иене на 18.18 мск рос до 153,2 иены с уровня прошлого закрытия в 152,99 иены за доллар. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) снижался на 0,25% - до 99,46 пункта. Индекс потребительских настроений Мичиганского университета (Michigan Consumer Sentiment Index), отражающий степень доверия домохозяйств к экономике США, по предварительной оценке, в ноябре сократился до 50,3 пункта с уровня октября в 53,6 пункта. Аналитики ждали снижения показателя только до 53,2 пункта. Американская валюта готовится завершить неделю снижением после двух подряд недель в плюсе. Так, с понедельника доллар подешевел к евро на 0,4%, к иене - на 0,5%, а индекс доллара опустился на 0,3%.

2025

рынок, торги, сша