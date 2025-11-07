https://1prime.ru/20251107/ek-864316447.html
Стало известно, кому продолжат выдавать шенгенские мультивизы
БРЮССЕЛЬ, 7 ноя - ПРАЙМ. Мультивизы в шенген будут выдаваться родственникам резидентов стран ЕС, а также водителям большегрузов и морякам, говорится в тексте решения, опубликованном на сайте Еврокомиссии. "Визы многократного въезда будут выдаваться только следующим заявителям и на следующие периоды действия... близким родственникам... на период действия в один год... работникам транспорта, а именно морякам, водителям автобусов и грузовиков и работникам поездов, подающихся на визу в качестве сотрудников своей отрасли на период действия в девять месяцев", - говорится в документе. Уточняется, что под близкими родственниками имеются в виду супруги, дети, включая приемных, дети супруга или супруги младше возраста 21 года, родители граждан стран ЕС или граждан РФ, являющихся резидентами стран Евросоюза. Визу выдадут, если заявитель получил и использовал три визы за предыдущие два года. Что касается работников транспорта, то им выдадут разрешение на въезд, если они в течение предыдущих двух лет получили и использовали две визы. ЕС в сентябре 2022 года полностью приостановил упрощенный визовый режим с Россией. Это означало повышение консульских сборов за выдачу виз и увеличение сроков рассмотрения заявлений. Как сообщили в четверг в Еврокомиссии, если в 2019 году ЕС посетили порядка 4 миллионов россиян, то в 2024 году их число сократилось до чуть более 550 тысячи. При этом эксперты считают, что ограничения в части выдачи россиянам многократных шенгенских виз едва ли сократят и без того скудный поток туристов, а существующий интерес к Европе сохранится даже с однократными визами.
