Акции Novo Nordisk снижаются на фоне инцидента в Белом доме

Акции Novo Nordisk снижаются на фоне инцидента в Белом доме - 07.11.2025, ПРАЙМ

Акции Novo Nordisk снижаются на фоне инцидента в Белом доме

07.11.2025, ПРАЙМ

Акции компании Novo Nordisk, которая производит "Оземпик", снижаются на американском рынке на фоне сообщений СМИ об обмороке одного из руководителей компании

ВАШИНГТОН, 6 ноя - ПРАЙМ. Акции компании Novo Nordisk, которая производит "Оземпик", снижаются на американском рынке на фоне сообщений СМИ об обмороке одного из руководителей компании Гордона Финдлея на мероприятии в Белом доме, чье присутствие в Овальном кабинете в самой фирме отрицают. Президент США Дональд Трамп в четверг объявил о договоренности администрации, в рамках которой расходы на препараты для похудения частично будет покрывать страховка, что удешевит их для граждан. В Овальном кабинете на это мероприятие собралось руководство компаний-производителей таких препаратов, но встреча была прервана в связи с тем, что один из присутствовавших внезапно упал в обморок, позднее мероприятие продолжилось. Трамп, не называя имени бизнесмена, заявил, что с тем все в порядке - только голова закружилась. Другие присутствовавшие называли упавшего Гордоном. Тем временем в компании Novo Nordisk РИА Новости опровергли сообщения СМИ, заявив, что в Овальном кабинете были только гендиректор Майк Дустдар и вице-президент по операциям Дэйв Мур. Стоимость акций датской фармацевтической компании на американской бирже после этого снижалась на 3,7% для депозитарных расписок, на 3,6% для хэджированных от валютного риска. На датской бирже акции Novo Nordisk класса "А", наоборот, выросли почти на 2%. Акции другого участника договоренности, компании Eli Lilly, прибавили более 1%.

сша

2025

