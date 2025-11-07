https://1prime.ru/20251107/ekspert-864303378.html

Эксперт рассказал о штрафах для УК за нарушения при подготовке к зиме

МОСКВА, 7 ноя - ПРАЙМ. Теплоснабжающим организациям, управляющим компаниям и муниципальным служащим в России, которые вовремя не устранят нарушения при подготовке к отопительному сезону, с 7 ноября будут грозить штрафы. Закон с новыми поправками в Кодекс об административных правонарушениях вводит штрафы за неустранение в установленные сроки выявленных нарушений, перечисленных в акте, содержащем оценку обеспечения готовности к отопительному периоду. Должностных лиц могут оштрафовать на сумму до 10 тысяч рублей, юридических лиц – до 40 тысяч рублей. "Качественное прохождение отопительного периода зависит от должностных лиц администраций муниципальных образований, теплоснабжающих теплосетевых организаций, управляющих организаций, ТСЖ и ЖСК. Введение санкций направлено на своевременное выполнение указанными обязанными лицами установленных для них законодательством требований в целях обеспечения качественного прохождения отопительного периода в муниципальных образованиях, без аварий с обеспечением установленной температуры в зданиях, в жилых помещениях", – рассказал РИА Недвижимость руководитель проекта направления "Городское хозяйство" Института экономики города Игорь Колесников. Он объяснил, что если у комиссии по проведению оценки обеспечения готовности к отопительному периоду возникают замечания, то в оценочном листе указывается срок устранения выявленных замечаний. Если замечание в указанный срок не устранено, то суд или органы власти, осуществляющие энергетический или жилищный надзор, применяют к виновному лицу санкцию – предупреждение или административный штраф. Кроме должностных и юрлиц, могут быть оштрафованы и обычные граждане, обратил внимание эксперт проекта "Народный фронт. Аналитика" Павел Склянчук. "Прежде всего речь идет о проверке управляющими компаниями инженерных коммуникаций внутри квартиры. Когда возникает так называемая проблема завоздушенности, и тепло не может пройти по стояку до верхних этажей, управляющая компания должна получить доступ к квартире и устранить эту завоздушенность. Если сейчас граждане будут этому препятствовать, мешать, то можно будет их привлечь к ответственности", – объяснил эксперт. В таком случае по новому закону нарушителям придется заплатить 500 рублей, либо они получат предупреждение. Штрафы, прописанные в законе, вероятно, появились в связи с разработкой Минэнерго новых правил готовности многоквартирных домов к зиме (№ 2234) после аварий в Подмосковье в 2023-2024 годах, предположил член ассоциации профессиональных управляющих недвижимостью "Р1" Павел Кузнецов.

