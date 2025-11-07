https://1prime.ru/20251107/eksport-864308460.html

Экспорт Китая по итогам десяти месяцев вырос на 5,3%

Экспорт Китая по итогам десяти месяцев вырос на 5,3% - 07.11.2025, ПРАЙМ

Экспорт Китая по итогам десяти месяцев вырос на 5,3%

Экспорт Китая по итогам десяти месяцев этого года вырос на 5,3%, при этом импорт снизился на 0,9%, свидетельствуют обнародованные в пятницу данные главного... | 07.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-07T06:57+0300

2025-11-07T06:57+0300

2025-11-07T06:57+0300

экономика

мировая экономика

китай

кнр

сша

ес

асеан

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/864308460.jpg?1762487827

ПЕКИН, 7 ноя - ПРАЙМ. Экспорт Китая по итогам десяти месяцев этого года вырос на 5,3%, при этом импорт снизился на 0,9%, свидетельствуют обнародованные в пятницу данные главного таможенного управления КНР. По данным таможни, экспорт Китая за отчетный период в годовом выражении вырос на 5,3% и составил 3,084 триллиона долларов, импорт снизился на 0,9%, составив 2,119 триллиона долларов. Общий объем внешней торговли в долларовом эквиваленте в январе-октябре достиг отметки в 5,204 триллиона долларов, что на 2,7% больше, чем за аналогичный период 2024 года, уточнило ведомство. По информации главного таможенного управления, в октябре объем внешней торговли КНР достиг 520,6 миллиарда долларов, что на 0,3% ниже показателя октября 2024 года и на 8,1% меньше, чем в сентябре 2025 года. Экспорт в октябре составил 305,3 миллиарда долларов, что на 1,1% меньше, чем за аналогичный период 2024 года и на 7% ниже, чем в сентябре этого года. Импорт достиг отметки в 215,3 миллиарда долларов, что на 1% больше, чем в октябре прошлого года, при этом на 9,5% ниже показателя сентября этого года. Ведомство добавило, что лидерами по товарообороту с Китаем в январе-октябре стали АСЕАН, Евросоюз и США, при этом товарооборот КНР со странами-участницами Ассоциации государств Юго-Восточной Азии составил 862,733 миллиарда долларов, с ЕС - 680,167 миллиарда, с США - 470,857 миллиарда. Товарооборот Китая со странами Латинской Америки за отчетный период составил 449,150 миллиарда долларов, с государствами Африки - 282,286 миллиарда долларов. Таможенное управление также подчеркнуло, что по итогам первых десяти месяцев этого года товарооборот Китая со странами, участвующими в инициативе "Один пояс, один путь", достиг 2,689 триллиона долларов (рост в годовом выражении на 5%), а с участниками Всеобъемлющего регионального экономического партнерства (ВРЭП) - 1,58 триллиона долларов (рост на 4,6%). По итогам 2024 года внешнеторговый оборот Китая вырос на 3,8% до рекордных 6,16 триллиона долларов, при этом экспорт поднялся на 5,9% и составил 3,577 триллиона долларов, а импорт возрос на 1,1% до 2,585 триллиона.

китай

кнр

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, китай, кнр, сша, ес, асеан