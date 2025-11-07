https://1prime.ru/20251107/eksport-864308460.html
Экспорт Китая по итогам десяти месяцев вырос на 5,3%
ПЕКИН, 7 ноя - ПРАЙМ. Экспорт Китая по итогам десяти месяцев этого года вырос на 5,3%, при этом импорт снизился на 0,9%, свидетельствуют обнародованные в пятницу данные главного таможенного управления КНР.
По данным таможни, экспорт Китая за отчетный период в годовом выражении вырос на 5,3% и составил 3,084 триллиона долларов, импорт снизился на 0,9%, составив 2,119 триллиона долларов.
Общий объем внешней торговли в долларовом эквиваленте в январе-октябре достиг отметки в 5,204 триллиона долларов, что на 2,7% больше, чем за аналогичный период 2024 года, уточнило ведомство.
По информации главного таможенного управления, в октябре объем внешней торговли КНР достиг 520,6 миллиарда долларов, что на 0,3% ниже показателя октября 2024 года и на 8,1% меньше, чем в сентябре 2025 года. Экспорт в октябре составил 305,3 миллиарда долларов, что на 1,1% меньше, чем за аналогичный период 2024 года и на 7% ниже, чем в сентябре этого года. Импорт достиг отметки в 215,3 миллиарда долларов, что на 1% больше, чем в октябре прошлого года, при этом на 9,5% ниже показателя сентября этого года.
Ведомство добавило, что лидерами по товарообороту с Китаем в январе-октябре стали АСЕАН, Евросоюз и США, при этом товарооборот КНР со странами-участницами Ассоциации государств Юго-Восточной Азии составил 862,733 миллиарда долларов, с ЕС - 680,167 миллиарда, с США - 470,857 миллиарда. Товарооборот Китая со странами Латинской Америки за отчетный период составил 449,150 миллиарда долларов, с государствами Африки - 282,286 миллиарда долларов.
Таможенное управление также подчеркнуло, что по итогам первых десяти месяцев этого года товарооборот Китая со странами, участвующими в инициативе "Один пояс, один путь", достиг 2,689 триллиона долларов (рост в годовом выражении на 5%), а с участниками Всеобъемлющего регионального экономического партнерства (ВРЭП) - 1,58 триллиона долларов (рост на 4,6%).
По итогам 2024 года внешнеторговый оборот Китая вырос на 3,8% до рекордных 6,16 триллиона долларов, при этом экспорт поднялся на 5,9% и составил 3,577 триллиона долларов, а импорт возрос на 1,1% до 2,585 триллиона.
