Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Эталон" запустит программу маркет-мейкинга - 07.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251107/etalon-864324247.html
"Эталон" запустит программу маркет-мейкинга
"Эталон" запустит программу маркет-мейкинга - 07.11.2025, ПРАЙМ
"Эталон" запустит программу маркет-мейкинга
Девелоперская группа "Эталон" объявила о заключении трехстороннего соглашения с банком "Синара" и Московской биржей о запуске программы маркет-мейкинга с целью... | 07.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-07T19:29+0300
2025-11-07T19:29+0300
экономика
бизнес
рынок
россия
"синара"
афк "система"
mubadala
https://cdnn.1prime.ru/img/83761/49/837614984_29:0:3670:2048_1920x0_80_0_0_f79a2aea1071fda861f51e340f4f4919.jpg
МОСКВА, 7 ноя - ПРАЙМ. Девелоперская группа "Эталон" объявила о заключении трехстороннего соглашения с банком "Синара" и Московской биржей о запуске программы маркет-мейкинга с целью повышения ликвидности и инвестиционной привлекательности акций компании. "Банк "Синара" с 10 ноября будет осуществлять функции маркет-мейкера, принимая на себя обязательства по поддержанию цен, спроса, предложения и объема торгов акциями компании. Маркет-мейкер будет поддерживать установленный объем заявок в биржевом стакане как на покупку, так и на продажу в течение основной и вечерней торговой сессии, обеспечивая большую ликвидность и более стабильную цену акций за счет сокращения спреда между ценами покупки и продажи", - говорится в сообщении девелопера. Как указывается в нем, Мосбиржа обеспечит технологическую и инфраструктурную платформу для реализации программы. "В этом году группа завершила редомициляцию и автоматическую конвертацию депозитарных расписок Etalon Group PLC в обыкновенные акции МКПАО "Эталон Груп". Мы нацелены на создание условий для устойчивого роста капитализации компании на Московской бирже и рассчитываем, что повышение ликвидности акций будет способствовать дальнейшему росту интереса инвесторов к группе", - приводятся в сообщении слова вице-президента по экономике и финансам "Эталона" Ильи Косолапова. "Эталон" - крупный российский девелопер жилья. Его основной акционер - АФК "Система", которой принадлежит 49% компании, 35% акций застройщика находятся в свободном обращении, еще 6,3% принадлежит арабской инвесткомпании Mubadala.
https://1prime.ru/20250120/etalon-854318801.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83761/49/837614984_816:0:3547:2048_1920x0_80_0_0_0e066921028c9ddf801cb00b55db8d28.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, рынок, россия, "синара", афк "система", mubadala
Экономика, Бизнес, Рынок, РОССИЯ, "Синара", АФК "Система", Mubadala
19:29 07.11.2025
 
"Эталон" запустит программу маркет-мейкинга

Компания Etalon объявила о запуске программы маркет-мейкинга на Мосбирже

© РИА Новости . Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкМосковская биржа возобновила торги
Московская биржа возобновила торги - ПРАЙМ, 1920, 07.11.2025
Московская биржа возобновила торги. Архивное фото
© РИА Новости . Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 7 ноя - ПРАЙМ. Девелоперская группа "Эталон" объявила о заключении трехстороннего соглашения с банком "Синара" и Московской биржей о запуске программы маркет-мейкинга с целью повышения ликвидности и инвестиционной привлекательности акций компании.
"Банк "Синара" с 10 ноября будет осуществлять функции маркет-мейкера, принимая на себя обязательства по поддержанию цен, спроса, предложения и объема торгов акциями компании. Маркет-мейкер будет поддерживать установленный объем заявок в биржевом стакане как на покупку, так и на продажу в течение основной и вечерней торговой сессии, обеспечивая большую ликвидность и более стабильную цену акций за счет сокращения спреда между ценами покупки и продажи", - говорится в сообщении девелопера.
Как указывается в нем, Мосбиржа обеспечит технологическую и инфраструктурную платформу для реализации программы.
"В этом году группа завершила редомициляцию и автоматическую конвертацию депозитарных расписок Etalon Group PLC в обыкновенные акции МКПАО "Эталон Груп". Мы нацелены на создание условий для устойчивого роста капитализации компании на Московской бирже и рассчитываем, что повышение ликвидности акций будет способствовать дальнейшему росту интереса инвесторов к группе", - приводятся в сообщении слова вице-президента по экономике и финансам "Эталона" Ильи Косолапова.
"Эталон" - крупный российский девелопер жилья. Его основной акционер - АФК "Система", которой принадлежит 49% компании, 35% акций застройщика находятся в свободном обращении, еще 6,3% принадлежит арабской инвесткомпании Mubadala.
ГК Эталон купила права на строительство 680 тыс кв м жилья в Петербурге
"Эталон" вышел на рынок недвижимости самого западного региона России
20 января, 10:46
 
ЭкономикаБизнесРынокРОССИЯ"Синара"АФК "Система"Mubadala
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала