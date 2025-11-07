https://1prime.ru/20251107/etalon-864324247.html

"Эталон" запустит программу маркет-мейкинга

"Эталон" запустит программу маркет-мейкинга

МОСКВА, 7 ноя - ПРАЙМ. Девелоперская группа "Эталон" объявила о заключении трехстороннего соглашения с банком "Синара" и Московской биржей о запуске программы маркет-мейкинга с целью повышения ликвидности и инвестиционной привлекательности акций компании. "Банк "Синара" с 10 ноября будет осуществлять функции маркет-мейкера, принимая на себя обязательства по поддержанию цен, спроса, предложения и объема торгов акциями компании. Маркет-мейкер будет поддерживать установленный объем заявок в биржевом стакане как на покупку, так и на продажу в течение основной и вечерней торговой сессии, обеспечивая большую ликвидность и более стабильную цену акций за счет сокращения спреда между ценами покупки и продажи", - говорится в сообщении девелопера. Как указывается в нем, Мосбиржа обеспечит технологическую и инфраструктурную платформу для реализации программы. "В этом году группа завершила редомициляцию и автоматическую конвертацию депозитарных расписок Etalon Group PLC в обыкновенные акции МКПАО "Эталон Груп". Мы нацелены на создание условий для устойчивого роста капитализации компании на Московской бирже и рассчитываем, что повышение ликвидности акций будет способствовать дальнейшему росту интереса инвесторов к группе", - приводятся в сообщении слова вице-президента по экономике и финансам "Эталона" Ильи Косолапова. "Эталон" - крупный российский девелопер жилья. Его основной акционер - АФК "Система", которой принадлежит 49% компании, 35% акций застройщика находятся в свободном обращении, еще 6,3% принадлежит арабской инвесткомпании Mubadala.

