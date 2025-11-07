https://1prime.ru/20251107/evropa-864308805.html
В Турции заявили, что Европа осознает военную мощь России
2025-11-07T07:15+0300
АНКАРА, 7 ноя - ПРАЙМ. Европа осознает военную мощь России и потому стремится усилить поддержку Украины, увеличивая поставки вооружений и расширяя санкции, такое мнение выразил в беседе с РИА Новости вице-президент Центра исследований внешней политики Турции (TUDPAM) Мустафа Метин Кашлылар.
По словам собеседника РИА Новости, взгляды на украинский конфликт в западном мире расходятся.
"Европейский союз делает ставку на экономическое давление и военную помощь Киеву, считая, что ослабление Украины напрямую скажется на безопасности самой Европы", - сказал аналитик.
Кашлылар подчеркнул, что Брюссель намерен продолжать курс на ужесточение санкций против Москвы и увеличение объёмов вооружений для украинской армии. Он добавил, что перспективы вступления Украины в ЕС после окончания боевых действий также вписываются в стратегию Европы по "сдерживанию России".
Аналитик отметил, что Вашингтон, напротив, рассматривает войну иначе.
"США, особенно в контексте политики, сложившейся во времена президента Дональда Трампа, заинтересованы в скорейшем завершении конфликта, чтобы возобновить диалог и торговлю с Москвой", - отметил собеседник агентства.
Он также указал на наличие разногласий внутри западного лагеря. По словам турецкого аналитика, в Европейском союзе всё чаще проявляются противоречия, связанные с украинским вопросом, что приводит к нарушению внутреннего единства.
Кашлылар считает, что отсутствие общих подходов между США и Европой затрудняет достижение мира и способствует продолжению конфликта.
В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это сдерживанием агрессии. Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В МИД заявляли об открытости к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
