Индекс продовольственных цен в мире снизился

МОСКВА, 7 ноя - ПРАЙМ. Агрегированный показатель мировых цен на продовольствие в октябре продолжил снижаться второй месяц подряд в месячном выражении на фоне сокращения цен на молочную продукцию, зерновые, мясо и сахар, сообщила Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО). "Среднее значение Индекса продовольственных цен ФАО (ИПЦФ) продолжило снижаться второй месяц подряд и в октябре 2025 года составило 126,4 пункта, что на 2,1 пункта (1,6%) ниже его пересмотренного сентябрьского уровня, составившего 128,5 пункта. Снижение значения индексов цен на зерновые, молочную продукцию, мясо и сахар с лихвой компенсировало рост значения индекса цен на растительные масла", - говорится в сообщении. Первоначальное сентябрьское значение составляло 128,8 пункта. В частности, второй месяц подряд наблюдается снижение индекса цен на сахар, который уменьшился в октябре по сравнению с сентябрем на 5,3 пункта, или на 5,3%, составив 94,1 пункта. Как сообщает ФАО, этой тенденции способствуют ожидаемое сохранение предложения сахара в мире на достаточном уровне и благоприятные погодные условия для высоких темпов его производства в Бразилии. А после восьми месяцев роста индекс цен на мясо в октябре перешел к снижению - на 2,5 пункта (на 2%) от показателя предыдущего месяца, составив 125 пунктов, за счет понижения стоимости свинины, мяса птицы и говядины. Что касается индекса цен на говядину, то его рост в октябре сохраняется на фоне повышения устойчивого спроса на продукцию из Австралии, отмечает организация. Продолжил снижение предыдущих трех месяцев индекс цен на молочную продукцию в октябре, уменьшившись на 5 пунктов (на 3,4%), до 142,2 пункта, на фоне понижения индекса цен сливочного масла - на 6,5%, сухого цельного молока - на 6%, сухого обезжиренного молока - на 4%, а также сыра - на 1,5%. Индекс цен на зерновые опустился на 1,3 пункта (на 1,3%) по сравнению с сентябрем, составив 103,6 пункта. Благоприятные прогнозы по урожаю в Южном полушарии и в целом сохранение достаточного объема мирового предложения оказывает понижательное давление на цены на пшеницу, которые снизились на 1%, следует из релиза. Что касается индекса цен на растительные масла, то в октябре он поднялся на 1,5 пункта (на 0,9%) в месячном выражении, достигнув 169,4 пункта, что стало самым высоким уровнем с июля 2022 года. Увеличению цен на рапсовое и соевое масла способствовало, одной стороны, сохранение предложения в Европейском союзе и, с другой стороны, повышенный внутренний спрос в Бразилии и США.

