На Западе предупредили о десятках кораблей НАТО у границ России
МОСКВА, 7 ноя — ПРАЙМ. В Балтийском море были зафиксированы многочисленные сигналы военных кораблей стран НАТО, которые по информации финской газеты Helsingin Sanomat со ссылкой на Финское агентство транспорта и коммуникаций (Traficom).должны были находиться в других местах."В понедельник в судоходных службах произошли странные инциденты, когда Балтийское море, казалось, было наводнено военными кораблями. На самом деле большинство судов находились далеко от Балтийского моря", — говорится в материале.Как утверждает издание, к примеру, в Финском заливе оказался испанский военный корабль, который, по информации от Traficom, должен был находиться на пути из Сомали в Японию."Ошибка, по-видимому, возникла на станции приема сигналов идентификации судов (AIs) в Парайнене. Согласно записям станции, она обычно принимает данные только от судов, находящихся в Архипелаговом море", — поясняется в материале.По данным газеты, в обычный день станция в Парайнене получает данные о местоположении менее чем от ста кораблей в час, однако в воскресенье вечером, станция зафиксировала, что за один час вступила в контакт с почти 18 000 кораблей.Однако, по данным Traficom, это не более чем, масштабный сбой, связанный исключительно с проблемой коммерческих служб слежения за кораблями."Сбоев в работе систем, используемых властями, не было", — заявил, руководитель отдела морского наблюдения Traficom Алекси Уттула в беседе с изданием.По мнению норвежского аналитика и бывшего офицера ВМС Норвегии Торда Аре Иверсена, эти инциденты были вызваны проблемами с кибербезопасностью."Однако я не могу сказать, была ли это аппаратная ошибка или какая-то попытка воздействия", — сказал он в беседе с изданием.По его словам, особенностью этих инцидентов являются их масштаб, а также способ, благодаря которому произошел сбой или было осуществлено вмешательство.В последние годы Россия не раз выражала обеспокоенность беспрецедентной активностью НАТО у своих границ. Альянс наращивает силы и называет это "сдерживанием агрессии". При этом в Кремле подчеркивали, что Москва никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Тем не менее она остается открытой к диалогу, но на равноправной основе, а Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.Президент Владимир Путин подробно объяснял, что Россия не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
