"Изменили навсегда": в Германии восхитились российским оружием в зоне СВО - 07.11.2025
https://1prime.ru/20251107/germaniya-864309054.html
"Изменили навсегда": в Германии восхитились российским оружием в зоне СВО
"Изменили навсегда": в Германии восхитились российским оружием в зоне СВО
"Изменили навсегда": в Германии восхитились российским оружием в зоне СВО
Немецкий журналист Маркус Ланц в эфире Focus высказал мнение, что российские беспилотники коренным образом повлияли на ход боевых действий | 07.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-07T07:18+0300
2025-11-07T07:18+0300
общество
мировая экономика
украина
киев
всу
the times
минобороны рф
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0a/0c/852148981_0:152:3177:1939_1920x0_80_0_0_717084bd805f78c55a458a3fabbb1cdd.jpg
МОСКВА, 7 ноя — ПРАЙМ. Немецкий журналист Маркус Ланц в эфире Focus высказал мнение, что российские беспилотники коренным образом повлияли на ход боевых действий "Беспилотники фундаментально &lt;…&gt; изменили характер войны навсегда", —сказал он.Как отметил другой участник шоу, журналист Флориан Фладе, на Украине сейчас происходит „инновация, эволюция в этой области беспилотных летательных аппаратов“, которую „никто не считал возможной“."Беспилотники делают поле боя более прозрачным; можно увидеть больше", — посетовал Фладе.Военный корреспондент Ибрагим Набер согласился с ним, заявив, что наблюдает "глубокое истощение украинской армии" из-за ударов БПЛА.В июне британское издание Telegraph сообщило, что боевики ВСУ признают сильное отставание от России в технологиях беспилотников с оптоволокном. В украинской армии признавали, что утратили преимущество в плане беспилотников, которым теперь владеют российские силы.В мае британская газета The Times сообщила, что Россия обогнала Киев в производстве и использовании FPV-беспилотников средней дальности и их оптоволоконных модификаций, изменивших облик всей линии фронт.Как отмечали ранее в Минобороны России, оптоволоконные дроны стали незаменимым инструментом в современных боевых условиях, сочетая точность, скрытность и возможность поражать цели там, где ставшие уже традиционными средства малоэффективны.
украина
киев
общество , мировая экономика, украина, киев, всу, the times, минобороны рф
Общество , Мировая экономика, УКРАИНА, Киев, ВСУ, The Times, Минобороны РФ
07:18 07.11.2025
 
"Изменили навсегда": в Германии восхитились российским оружием в зоне СВО

Focus: российские БПЛА навсегда поменяли ход боевых действий

© РИА Новости . Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБПЛА "Орлан-30"
БПЛА Орлан-30 - ПРАЙМ, 1920, 07.11.2025
БПЛА "Орлан-30". Архивное фото
© РИА Новости . Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 7 ноя — ПРАЙМ. Немецкий журналист Маркус Ланц в эфире Focus высказал мнение, что российские беспилотники коренным образом повлияли на ход боевых действий
"Беспилотники фундаментально <…> изменили характер войны навсегда", —сказал он.
Снаряд
При атаке БПЛА под Ярославлем получили повреждения нефтеперегонные станции
5 ноября, 12:20
Как отметил другой участник шоу, журналист Флориан Фладе, на Украине сейчас происходит „инновация, эволюция в этой области беспилотных летательных аппаратов“, которую „никто не считал возможной“.
"Беспилотники делают поле боя более прозрачным; можно увидеть больше", — посетовал Фладе.
Военный корреспондент Ибрагим Набер согласился с ним, заявив, что наблюдает "глубокое истощение украинской армии" из-за ударов БПЛА.
Линии электропередач - ПРАЙМ, 1920, 02.11.2025
В ЛНР более шести тысяч абонентов остались без света после атаки БПЛА
2 ноября, 13:35
В июне британское издание Telegraph сообщило, что боевики ВСУ признают сильное отставание от России в технологиях беспилотников с оптоволокном. В украинской армии признавали, что утратили преимущество в плане беспилотников, которым теперь владеют российские силы.

В мае британская газета The Times сообщила, что Россия обогнала Киев в производстве и использовании FPV-беспилотников средней дальности и их оптоволоконных модификаций, изменивших облик всей линии фронт.

Как отмечали ранее в Минобороны России, оптоволоконные дроны стали незаменимым инструментом в современных боевых условиях, сочетая точность, скрытность и возможность поражать цели там, где ставшие уже традиционными средства малоэффективны.
FPV-дрон - ПРАЙМ, 1920, 18.10.2025
В Ульяновской области сообщили об отсутствии повреждений после атаки БПЛА
18 октября, 19:42
 
ОбществоМировая экономикаУКРАИНАКиевВСУThe TimesМинобороны РФ
 
 
