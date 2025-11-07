https://1prime.ru/20251107/germaniya-864309054.html

"Изменили навсегда": в Германии восхитились российским оружием в зоне СВО

"Изменили навсегда": в Германии восхитились российским оружием в зоне СВО - 07.11.2025, ПРАЙМ

"Изменили навсегда": в Германии восхитились российским оружием в зоне СВО

Немецкий журналист Маркус Ланц в эфире Focus высказал мнение, что российские беспилотники коренным образом повлияли на ход боевых действий | 07.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-07T07:18+0300

2025-11-07T07:18+0300

2025-11-07T07:18+0300

общество

мировая экономика

украина

киев

всу

the times

минобороны рф

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0a/0c/852148981_0:152:3177:1939_1920x0_80_0_0_717084bd805f78c55a458a3fabbb1cdd.jpg

МОСКВА, 7 ноя — ПРАЙМ. Немецкий журналист Маркус Ланц в эфире Focus высказал мнение, что российские беспилотники коренным образом повлияли на ход боевых действий "Беспилотники фундаментально <…> изменили характер войны навсегда", —сказал он.Как отметил другой участник шоу, журналист Флориан Фладе, на Украине сейчас происходит „инновация, эволюция в этой области беспилотных летательных аппаратов“, которую „никто не считал возможной“."Беспилотники делают поле боя более прозрачным; можно увидеть больше", — посетовал Фладе.Военный корреспондент Ибрагим Набер согласился с ним, заявив, что наблюдает "глубокое истощение украинской армии" из-за ударов БПЛА.В июне британское издание Telegraph сообщило, что боевики ВСУ признают сильное отставание от России в технологиях беспилотников с оптоволокном. В украинской армии признавали, что утратили преимущество в плане беспилотников, которым теперь владеют российские силы.В мае британская газета The Times сообщила, что Россия обогнала Киев в производстве и использовании FPV-беспилотников средней дальности и их оптоволоконных модификаций, изменивших облик всей линии фронт.Как отмечали ранее в Минобороны России, оптоволоконные дроны стали незаменимым инструментом в современных боевых условиях, сочетая точность, скрытность и возможность поражать цели там, где ставшие уже традиционными средства малоэффективны.

https://1prime.ru/20251105/bpla--864240483.html

https://1prime.ru/20251102/lnr-864158021.html

https://1prime.ru/20251018/bpla-863671480.html

украина

киев

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , мировая экономика, украина, киев, всу, the times, минобороны рф