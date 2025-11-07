Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Уже завтра". В Германии сделали провокационное заявление о России - 07.11.2025
"Уже завтра". В Германии сделали провокационное заявление о России
МОСКВА, 7 ноя — ПРАЙМ. Россия способна "уже завтра" нанести удар по НАТО, заявил командующий Объединенным силами Германии генерал-лейтенант Александр Зольфранк в беседе с Reuters."Если взглянуть на нынешние возможности и боевую мощь России, то она может начать ограниченную атаку на территорию НАТО уже завтра", — утверждает он.Ранее генсек НАТО Марк Рютте во время выступая на промышленном оборонном форуме в Румынии призвал союзников к длительной конфронтации и назвал Россию "дестабилизирующей силой в Европе и мире".В свою очередь, официальный представитель МИД России Мария Захарова предложила Рютте опубликовать список так называемых "глобальных правил", в нарушении которых тот голословно обвинил Россию.Российская Федерация в последние годы заявляет о беспрецедентной активности Североатлантического альянса (НАТО) у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Российские власти не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил военно-политического блока в Европе. В Кремле подчеркивали, что Россия никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
21:54 07.11.2025
 
"Уже завтра". В Германии сделали провокационное заявление о России

Генерал Зольфранк заявил, что Россия якобы может ударить по НАТО "уже завтра"

© flickr.com / fdecomite Флаг Германии
Флаг Германии
Флаг Германии. Архивное фото
© flickr.com / fdecomite
МОСКВА, 7 ноя — ПРАЙМ. Россия способна "уже завтра" нанести удар по НАТО, заявил командующий Объединенным силами Германии генерал-лейтенант Александр Зольфранк в беседе с Reuters.
"Если взглянуть на нынешние возможности и боевую мощь России, то она может начать ограниченную атаку на территорию НАТО уже завтра", — утверждает он.
Военнослужащие блока НАТО принимают участие в военных учениях в Латвии - ПРАЙМ, 1920, 07.11.2025
"Крупнейшая операция". На Западе раскрыли задумку ЕС против России
18:16
Ранее генсек НАТО Марк Рютте во время выступая на промышленном оборонном форуме в Румынии призвал союзников к длительной конфронтации и назвал Россию "дестабилизирующей силой в Европе и мире".
В свою очередь, официальный представитель МИД России Мария Захарова предложила Рютте опубликовать список так называемых "глобальных правил", в нарушении которых тот голословно обвинил Россию.
Российская Федерация в последние годы заявляет о беспрецедентной активности Североатлантического альянса (НАТО) у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Российские власти не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил военно-политического блока в Европе. В Кремле подчеркивали, что Россия никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
Президент РФ Владимир Путин на заседании Совета при президенте РФ по реализации государственной демографической и семейной политики - ПРАЙМ, 1920, 07.11.2025
"Это безумие". В Британии сделали заявление о переговорах с Путиным
16:41
 
