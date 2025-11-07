https://1prime.ru/20251107/germaniya-864326631.html
"Уже завтра". В Германии сделали провокационное заявление о России
"Уже завтра". В Германии сделали провокационное заявление о России - 07.11.2025, ПРАЙМ
"Уже завтра". В Германии сделали провокационное заявление о России
Россия способна "уже завтра" нанести удар по НАТО, заявил командующий Объединенным силами Германии генерал-лейтенант Александр Зольфранк в беседе с Reuters.
МОСКВА, 7 ноя — ПРАЙМ. Россия способна "уже завтра" нанести удар по НАТО, заявил командующий Объединенным силами Германии генерал-лейтенант Александр Зольфранк в беседе с Reuters."Если взглянуть на нынешние возможности и боевую мощь России, то она может начать ограниченную атаку на территорию НАТО уже завтра", — утверждает он.Ранее генсек НАТО Марк Рютте во время выступая на промышленном оборонном форуме в Румынии призвал союзников к длительной конфронтации и назвал Россию "дестабилизирующей силой в Европе и мире".В свою очередь, официальный представитель МИД России Мария Захарова предложила Рютте опубликовать список так называемых "глобальных правил", в нарушении которых тот голословно обвинил Россию.Российская Федерация в последние годы заявляет о беспрецедентной активности Североатлантического альянса (НАТО) у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Российские власти не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил военно-политического блока в Европе. В Кремле подчеркивали, что Россия никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
"Уже завтра". В Германии сделали провокационное заявление о России
