https://1prime.ru/20251107/gk-864307867.html

ГК "Каллисто" вышла на рынок Саудовской Аравии

ГК "Каллисто" вышла на рынок Саудовской Аравии - 07.11.2025, ПРАЙМ

ГК "Каллисто" вышла на рынок Саудовской Аравии

Российская ГК "Каллисто" (бренд Callisto Vision), специализирующаяся в области технологий по нанесению маркировки, вышла на рынок Саудовской Аравии - компания... | 07.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-07T06:02+0300

2025-11-07T06:02+0300

2025-11-07T06:02+0300

бизнес

энергетика

экономика

саудовская аравия

узбекистан

казахстан

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/864307867.jpg?1762484568

МОСКВА, 7 ноя - ПРАЙМ. Российская ГК "Каллисто" (бренд Callisto Vision), специализирующаяся в области технологий по нанесению маркировки, вышла на рынок Саудовской Аравии - компания реализовала проект на заводе, производящем напитки Kinza в Джидде, рассказали РИА Новости в "Каллисто". "Группа компаний "Каллисто", один из ведущих российских разработчиков и поставщиков технологических решений в области маркировки, реализовала проект маркировки премиального напитка Kinza на заводе в Джидде, Саудовская Аравия", - сказали в компании. Так, российский производитель представил заводу свое оборудование для лазерной маркировки алюминиевых банок. Как отметили в компании, это позволяет обеспечить полную прослеживаемость продукции и соответствие международным стандартам качества. Партнером проекта является импортер бренда Kinza в Россию - компания "Арма". "Сотрудничество с компанией "Арма" открывает новую главу в международной экспансии российских технологий маркировки. Напиток Kinza производится компанией Al-Jameel International и изготавливается в соответствии с высокими международными стандартами качества на современном заводе по розливу напитков в Королевстве Саудовская Аравия. Мы гордимся тем, что российские инновационные решения будут способствовать продвижению качественного халяльного продукта на мировом рынке", - прокомментировал генеральный директор ГК "Каллисто" Павел Булгаков. В апреле Булгаков рассказывал РИА Новости, что ГК "Каллисто" ведет диалог о сотрудничестве с Саудовской Аравией, а также планирует расширять присутствие в Узбекистане. Он также подчеркнул, что активный интерес к российским технологиям маркировки проявляют в Казахстане и Белоруссии, а в Узбекистане компания уже работает и планирует расширять присутствие - ведет переговоры с несколькими производителями напитков в алюминиевых банках.

саудовская аравия

узбекистан

казахстан

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, саудовская аравия, узбекистан, казахстан