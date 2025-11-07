ГК "Каллисто" вышла на рынок Саудовской Аравии

Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20251107/gk-864307867.html
2025-11-07T06:02+0300
2025-11-07T06:02+0300
бизнес
энергетика
экономика
саудовская аравия
узбекистан
казахстан
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/864307867.jpg?1762484568
МОСКВА, 7 ноя - ПРАЙМ. Российская ГК "Каллисто" (бренд Callisto Vision), специализирующаяся в области технологий по нанесению маркировки, вышла на рынок Саудовской Аравии - компания реализовала проект на заводе, производящем напитки Kinza в Джидде, рассказали РИА Новости в "Каллисто". "Группа компаний "Каллисто", один из ведущих российских разработчиков и поставщиков технологических решений в области маркировки, реализовала проект маркировки премиального напитка Kinza на заводе в Джидде, Саудовская Аравия", - сказали в компании. Так, российский производитель представил заводу свое оборудование для лазерной маркировки алюминиевых банок. Как отметили в компании, это позволяет обеспечить полную прослеживаемость продукции и соответствие международным стандартам качества. Партнером проекта является импортер бренда Kinza в Россию - компания "Арма". "Сотрудничество с компанией "Арма" открывает новую главу в международной экспансии российских технологий маркировки. Напиток Kinza производится компанией Al-Jameel International и изготавливается в соответствии с высокими международными стандартами качества на современном заводе по розливу напитков в Королевстве Саудовская Аравия. Мы гордимся тем, что российские инновационные решения будут способствовать продвижению качественного халяльного продукта на мировом рынке", - прокомментировал генеральный директор ГК "Каллисто" Павел Булгаков. В апреле Булгаков рассказывал РИА Новости, что ГК "Каллисто" ведет диалог о сотрудничестве с Саудовской Аравией, а также планирует расширять присутствие в Узбекистане. Он также подчеркнул, что активный интерес к российским технологиям маркировки проявляют в Казахстане и Белоруссии, а в Узбекистане компания уже работает и планирует расширять присутствие - ведет переговоры с несколькими производителями напитков в алюминиевых банках.
саудовская аравия
узбекистан
казахстан
бизнес, саудовская аравия, узбекистан, казахстан
Бизнес, Энергетика, Экономика, САУДОВСКАЯ АРАВИЯ, УЗБЕКИСТАН, КАЗАХСТАН
06:02 07.11.2025
 
МОСКВА, 7 ноя - ПРАЙМ. Российская ГК "Каллисто" (бренд Callisto Vision), специализирующаяся в области технологий по нанесению маркировки, вышла на рынок Саудовской Аравии - компания реализовала проект на заводе, производящем напитки Kinza в Джидде, рассказали РИА Новости в "Каллисто".
"Группа компаний "Каллисто", один из ведущих российских разработчиков и поставщиков технологических решений в области маркировки, реализовала проект маркировки премиального напитка Kinza на заводе в Джидде, Саудовская Аравия", - сказали в компании.
Так, российский производитель представил заводу свое оборудование для лазерной маркировки алюминиевых банок. Как отметили в компании, это позволяет обеспечить полную прослеживаемость продукции и соответствие международным стандартам качества.
Партнером проекта является импортер бренда Kinza в Россию - компания "Арма".
"Сотрудничество с компанией "Арма" открывает новую главу в международной экспансии российских технологий маркировки. Напиток Kinza производится компанией Al-Jameel International и изготавливается в соответствии с высокими международными стандартами качества на современном заводе по розливу напитков в Королевстве Саудовская Аравия. Мы гордимся тем, что российские инновационные решения будут способствовать продвижению качественного халяльного продукта на мировом рынке", - прокомментировал генеральный директор ГК "Каллисто" Павел Булгаков.
В апреле Булгаков рассказывал РИА Новости, что ГК "Каллисто" ведет диалог о сотрудничестве с Саудовской Аравией, а также планирует расширять присутствие в Узбекистане. Он также подчеркнул, что активный интерес к российским технологиям маркировки проявляют в Казахстане и Белоруссии, а в Узбекистане компания уже работает и планирует расширять присутствие - ведет переговоры с несколькими производителями напитков в алюминиевых банках.
 
