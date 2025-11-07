https://1prime.ru/20251107/google-864307764.html

Google зарегистрировала товарный знак ИИ-агента по программированию Jule

2025-11-07T05:47+0300

МОСКВА, 7 ноя - ПРАЙМ. Американская корпорация Google LLC зарегистрировала в Роспатенте товарный знак ИИ-агента по программированию Jules, соответствующий документ с решением ведомства есть в распоряжении РИА Новости. Так, согласно документу, бренд зарегистрирован 1 ноября, а исключительные права на него будут действовать до мая 2035 года. Товарный знак можно использовать для выпуска программ и приложений с искусственным интеллектом, предназначенных для разработчиков ПО. ИИ-агент Jules был запущен в мае 2025 года, он работает на базе нейросети Gemini. Инструмент помогает разработчикам в выполнении повторяющихся задач, исправлении ошибок, написании документации, текстов и разработки функций. Сейчас Jules недоступна для пользователей из России. Согласно данным сервиса проверки контрагентов Rusprofile, ООО "Гугл", российское юрлицо Google, с июля 2022 года находится в процессе банкротства.

