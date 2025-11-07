https://1prime.ru/20251107/google-864307764.html
Google зарегистрировала товарный знак ИИ-агента по программированию Jule
Google зарегистрировала товарный знак ИИ-агента по программированию Jule - 07.11.2025, ПРАЙМ
Google зарегистрировала товарный знак ИИ-агента по программированию Jule
Американская корпорация Google LLC зарегистрировала в Роспатенте товарный знак ИИ-агента по программированию Jules, соответствующий документ с решением... | 07.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-07T05:47+0300
2025-11-07T05:47+0300
2025-11-07T05:47+0300
технологии
бизнес
экономика
гугл
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/864307764.jpg?1762483664
МОСКВА, 7 ноя - ПРАЙМ. Американская корпорация Google LLC зарегистрировала в Роспатенте товарный знак ИИ-агента по программированию Jules, соответствующий документ с решением ведомства есть в распоряжении РИА Новости.
Так, согласно документу, бренд зарегистрирован 1 ноября, а исключительные права на него будут действовать до мая 2035 года. Товарный знак можно использовать для выпуска программ и приложений с искусственным интеллектом, предназначенных для разработчиков ПО.
ИИ-агент Jules был запущен в мае 2025 года, он работает на базе нейросети Gemini. Инструмент помогает разработчикам в выполнении повторяющихся задач, исправлении ошибок, написании документации, текстов и разработки функций. Сейчас Jules недоступна для пользователей из России.
Согласно данным сервиса проверки контрагентов Rusprofile, ООО "Гугл", российское юрлицо Google, с июля 2022 года находится в процессе банкротства.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, бизнес, гугл
Технологии, Бизнес, Экономика, Гугл
Google зарегистрировала товарный знак ИИ-агента по программированию Jule
Google зарегистрировал товарный знак ИИ-агента Jule
МОСКВА, 7 ноя - ПРАЙМ. Американская корпорация Google LLC зарегистрировала в Роспатенте товарный знак ИИ-агента по программированию Jules, соответствующий документ с решением ведомства есть в распоряжении РИА Новости.
Так, согласно документу, бренд зарегистрирован 1 ноября, а исключительные права на него будут действовать до мая 2035 года. Товарный знак можно использовать для выпуска программ и приложений с искусственным интеллектом, предназначенных для разработчиков ПО.
ИИ-агент Jules был запущен в мае 2025 года, он работает на базе нейросети Gemini. Инструмент помогает разработчикам в выполнении повторяющихся задач, исправлении ошибок, написании документации, текстов и разработки функций. Сейчас Jules недоступна для пользователей из России.
Согласно данным сервиса проверки контрагентов Rusprofile, ООО "Гугл", российское юрлицо Google, с июля 2022 года находится в процессе банкротства.