МОСКВА, 7 ноя - ПРАЙМ. Американская корпорация Google LLC зарегистрировала в Роспатенте товарный знак ИИ-агента по программированию Jules, соответствующий документ с решением ведомства есть в распоряжении РИА Новости. Так, согласно документу, бренд зарегистрирован 1 ноября, а исключительные права на него будут действовать до мая 2035 года. Товарный знак можно использовать для выпуска программ и приложений с искусственным интеллектом, предназначенных для разработчиков ПО. ИИ-агент Jules был запущен в мае 2025 года, он работает на базе нейросети Gemini. Инструмент помогает разработчикам в выполнении повторяющихся задач, исправлении ошибок, написании документации, текстов и разработки функций. Сейчас Jules недоступна для пользователей из России. Согласно данным сервиса проверки контрагентов Rusprofile, ООО "Гугл", российское юрлицо Google, с июля 2022 года находится в процессе банкротства.
05:47 07.11.2025
 
Google зарегистрировала товарный знак ИИ-агента по программированию Jule

Google зарегистрировал товарный знак ИИ-агента Jule

МОСКВА, 7 ноя - ПРАЙМ. Американская корпорация Google LLC зарегистрировала в Роспатенте товарный знак ИИ-агента по программированию Jules, соответствующий документ с решением ведомства есть в распоряжении РИА Новости.
Так, согласно документу, бренд зарегистрирован 1 ноября, а исключительные права на него будут действовать до мая 2035 года. Товарный знак можно использовать для выпуска программ и приложений с искусственным интеллектом, предназначенных для разработчиков ПО.
ИИ-агент Jules был запущен в мае 2025 года, он работает на базе нейросети Gemini. Инструмент помогает разработчикам в выполнении повторяющихся задач, исправлении ошибок, написании документации, текстов и разработки функций. Сейчас Jules недоступна для пользователей из России.
Согласно данным сервиса проверки контрагентов Rusprofile, ООО "Гугл", российское юрлицо Google, с июля 2022 года находится в процессе банкротства.
 
Заголовок открываемого материала