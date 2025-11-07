В Госдуме попросили запретить продажу на маркетплейсах бетельного ореха

https://1prime.ru/20251107/gosduma-864304644.html

МОСКВА, 7 ноя - ПРАЙМ. Депутат Госдумы Султан Хамзаев обратился к вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой с просьбой запретить свободную продажу на маркетплейсах бетельного ореха с психоактивным действием, документ есть в распоряжении РИА Новости. Депутат рассказал, что на протяжении последнего месяца в его адрес поступает большое количество обращений от родителей о том, что их дети приобретают на маркетплейсах так называемые "пьяные" орехи, вызывающие галлюцинации и другие опасные для здоровья эффекты. Парламентарий объяснил, что данная продукция, а именно бетельный орех, обладает психоактивным действием из-за содержания токсичного вещества. "Прошу вас поручить ответственным сотрудникам провести тщательную проверку указанной продукции и принять меры по ограничению её оборота. По результатам проверки необходимо рассмотреть возможность включения данного продукта в перечень веществ, запрещённых к свободному обороту", - сказано в обращении. Хамзаев рассказал, что в числе последствий отравления данными орехами наблюдаются различные симптомы от головной боли до судорог. "Во избежание подобных случаев считаю необходимым допускать к размещению на маркетплейсах только полностью сертифицированную и лицензированную продукцию, находящуюся под юрисдикцией Российской Федерации", - заключил он.

