В Госдуме попросили запретить продажу на маркетплейсах бетельного ореха - 07.11.2025
В Госдуме попросили запретить продажу на маркетплейсах бетельного ореха
2025-11-07T01:16+0300
2025-11-07T01:16+0300
бизнес
россия
экономика
МОСКВА, 7 ноя - ПРАЙМ. Депутат Госдумы Султан Хамзаев обратился к вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой с просьбой запретить свободную продажу на маркетплейсах бетельного ореха с психоактивным действием, документ есть в распоряжении РИА Новости. Депутат рассказал, что на протяжении последнего месяца в его адрес поступает большое количество обращений от родителей о том, что их дети приобретают на маркетплейсах так называемые "пьяные" орехи, вызывающие галлюцинации и другие опасные для здоровья эффекты. Парламентарий объяснил, что данная продукция, а именно бетельный орех, обладает психоактивным действием из-за содержания токсичного вещества. "Прошу вас поручить ответственным сотрудникам провести тщательную проверку указанной продукции и принять меры по ограничению её оборота. По результатам проверки необходимо рассмотреть возможность включения данного продукта в перечень веществ, запрещённых к свободному обороту", - сказано в обращении. Хамзаев рассказал, что в числе последствий отравления данными орехами наблюдаются различные симптомы от головной боли до судорог. "Во избежание подобных случаев считаю необходимым допускать к размещению на маркетплейсах только полностью сертифицированную и лицензированную продукцию, находящуюся под юрисдикцией Российской Федерации", - заключил он.
бизнес, россия
Бизнес, РОССИЯ, Экономика
01:16 07.11.2025
 
В Госдуме попросили запретить продажу на маркетплейсах бетельного ореха

МОСКВА, 7 ноя - ПРАЙМ. Депутат Госдумы Султан Хамзаев обратился к вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой с просьбой запретить свободную продажу на маркетплейсах бетельного ореха с психоактивным действием, документ есть в распоряжении РИА Новости.
Депутат рассказал, что на протяжении последнего месяца в его адрес поступает большое количество обращений от родителей о том, что их дети приобретают на маркетплейсах так называемые "пьяные" орехи, вызывающие галлюцинации и другие опасные для здоровья эффекты.
Парламентарий объяснил, что данная продукция, а именно бетельный орех, обладает психоактивным действием из-за содержания токсичного вещества.
"Прошу вас поручить ответственным сотрудникам провести тщательную проверку указанной продукции и принять меры по ограничению её оборота. По результатам проверки необходимо рассмотреть возможность включения данного продукта в перечень веществ, запрещённых к свободному обороту", - сказано в обращении.
Хамзаев рассказал, что в числе последствий отравления данными орехами наблюдаются различные симптомы от головной боли до судорог.
"Во избежание подобных случаев считаю необходимым допускать к размещению на маркетплейсах только полностью сертифицированную и лицензированную продукцию, находящуюся под юрисдикцией Российской Федерации", - заключил он.
 
ЭкономикаБизнесРОССИЯ
 
 
Заголовок открываемого материала