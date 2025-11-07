Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Госдуму внесут проект об увеличении пособия по беременности и родам - 07.11.2025
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251107/gosduma-864304825.html
В Госдуму внесут проект об увеличении пособия по беременности и родам
В Госдуму внесут проект об увеличении пособия по беременности и родам - 07.11.2025, ПРАЙМ
В Госдуму внесут проект об увеличении пособия по беременности и родам
Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия" внесут в палату парламента законопроект, которым предлагается увеличить пособие по беременности и родам,... | 07.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-07T01:22+0300
2025-11-07T01:22+0300
общество
экономика
сергей миронов
госдума
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/864304825.jpg?1762467762
МОСКВА, 7 ноя - ПРАЙМ. Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия" внесут в палату парламента законопроект, которым предлагается увеличить пособие по беременности и родам, документ имеется в распоряжении РИА Новости. Автором инициативы стал лидер партии, глава думской фракции Сергей Миронов. Как сообщили агентству в пресс-службе партии, соответствующий законопроект будет внесен на рассмотрение Госдумы в пятницу. "В целях реализации принципа социальной справедливости и обеспечения равного материального обеспечения при получении пособия по беременности и родам предлагается внести изменения, предусматривающие повышение максимального размера пособия для женщин со стажем менее шести месяцев до величины, равного двукратному размеру минимального размера оплаты труда", - сообщается в пояснительной записке к проекту. В беседе с РИА Новости Миронов пояснил, что проектом предлагается выплачивать пособие по беременности и родам в размере 100% среднего заработка, но не менее среднемесячной региональной зарплаты, а для женщин со стажем меньше шести месяцев предлагается установить пособие в размере двух МРОТ. "Такие меры устранят региональное неравенство и поддержат женщин с низкими доходами. Это будет способствовать улучшению демографической ситуации и укреплению социальной справедливости в нашей стране", - сказал он. Лидер партии напомнил, что в настоящее время пособие по беременности и родам зависит от среднего заработка. "Это 100% средней зарплаты за два последних календарных года, но такая норма не учитывает интересы женщин с зарплатой значительно ниже этой планки. Хуже всего, если трудовой стаж меньше шести месяцев. В этом случае женщины могут рассчитывать на пособие в размере не более одного МРОТ", - подчеркнул Миронов.
общество , сергей миронов, госдума
Общество , Экономика, Сергей Миронов, Госдума
01:22 07.11.2025
 
В Госдуму внесут проект об увеличении пособия по беременности и родам

В Госдуму внесут проект об увеличении пособия по беременности и родам

МОСКВА, 7 ноя - ПРАЙМ. Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия" внесут в палату парламента законопроект, которым предлагается увеличить пособие по беременности и родам, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
Автором инициативы стал лидер партии, глава думской фракции Сергей Миронов. Как сообщили агентству в пресс-службе партии, соответствующий законопроект будет внесен на рассмотрение Госдумы в пятницу.
"В целях реализации принципа социальной справедливости и обеспечения равного материального обеспечения при получении пособия по беременности и родам предлагается внести изменения, предусматривающие повышение максимального размера пособия для женщин со стажем менее шести месяцев до величины, равного двукратному размеру минимального размера оплаты труда", - сообщается в пояснительной записке к проекту.
В беседе с РИА Новости Миронов пояснил, что проектом предлагается выплачивать пособие по беременности и родам в размере 100% среднего заработка, но не менее среднемесячной региональной зарплаты, а для женщин со стажем меньше шести месяцев предлагается установить пособие в размере двух МРОТ.
"Такие меры устранят региональное неравенство и поддержат женщин с низкими доходами. Это будет способствовать улучшению демографической ситуации и укреплению социальной справедливости в нашей стране", - сказал он.
Лидер партии напомнил, что в настоящее время пособие по беременности и родам зависит от среднего заработка. "Это 100% средней зарплаты за два последних календарных года, но такая норма не учитывает интересы женщин с зарплатой значительно ниже этой планки. Хуже всего, если трудовой стаж меньше шести месяцев. В этом случае женщины могут рассчитывать на пособие в размере не более одного МРОТ", - подчеркнул Миронов.
 
ЭкономикаОбществоСергей МироновГосдума
 
 
