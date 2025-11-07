https://1prime.ru/20251107/gosduma-864305316.html

В Госдуме рассказали, кто может отказаться от командировки

В Госдуме рассказали, кто может отказаться от командировки - 07.11.2025, ПРАЙМ

В Госдуме рассказали, кто может отказаться от командировки

Работающие женщины с детьми до трех лет, одинокие родители детей до 14 лет, а также многодетные родители несовершеннолетних детей могут по семейным... | 07.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-07T02:31+0300

2025-11-07T02:31+0300

2025-11-07T02:31+0300

общество

бизнес

светлана бессараб

госдума

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/864305316.jpg?1762471915

МОСКВА, 7 ноя - ПРАЙМ. Работающие женщины с детьми до трех лет, одинокие родители детей до 14 лет, а также многодетные родители несовершеннолетних детей могут по семейным обстоятельствам отказаться от командировки, сообщила РИА Новости член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. "Работающие женщины, имеющие детей в возрасте до 3-х лет, одинокие родители и опекуны детей в возрасте до 14 лет, многодетные родители несовершеннолетних детей - до достижения младшим из детей 14 лет - согласно трудному законодательству, могут по семейным обстоятельствам отказаться от направления в командировку", - сказала Бессараб. Она отметила, что данное правило касается и одного из родителей ребенка до 14 лет, если второй призван на военную службы или работает вахтовым методом, а также родители детей-инвалидов, и лиц, которые ухаживают за больным родственником. "Это обусловлено необходимостью осуществления ухода за детьми и лицами, не способными позаботиться о себе самостоятельно", - добавила политик.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , бизнес, светлана бессараб, госдума