Товарный знак теперь можно зарегистрировать на "Госуслугах"

МОСКВА, 7 ноя - ПРАЙМ. У россиян появилась возможность зарегистрировать кассу и товарный знак на портале "Госуслуги", сообщили журналистам в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко. "Зарегистрировать кассу и товарный знак теперь можно на портале госуслуг при помощи жизненной ситуации "Начните бизнес онлайн". Жизненные ситуации на портале госуслуг запускаются и развиваются в рамках реализации федерального проекта "Государство для людей", который курирует вице-премьер – руководитель аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко", - сообщили в аппарате. Новые функции в сервисе "Начните бизнес онлайн" позволяют получить подробный план необходимых действий при запуске своего дела, разобраться, какая ему подходит система налогообложения, подать документы на регистрацию кассы и товарного знака без посещения ведомств, не покидая портала "Госуслуги". В аппарате напомнили, что с декабря 2024 года россияне могут зарегистрировать на портале юридическое лицо, стать индивидуальным предпринимателем или самозанятым. Для регистрации бизнеса необходим сертификат усиленной квалифицированной электронной подписи, который можно получить онлайн в приложении "Госключ". "Развитие жизненной ситуации "Начните бизнес онлайн" — это очередной шаг стратегии: сделать взаимодействие бизнеса с государством максимально простым, прозрачным и удобным. Теперь каждый начинающий владелец бизнеса получает исчерпывающую информацию обо всех предстоящих шагах, подает необходимые документы онлайн, а также имеет четкое понимание, на каком этапе решения находятся его вопросы. Вместо посещения ведомств можно уделить внимание развитию своего дела", – прокомментировал Григоренко.
