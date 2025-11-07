https://1prime.ru/20251107/gosuslugi-864311716.html

Товарный знак теперь можно зарегистрировать на "Госуслугах"

Товарный знак теперь можно зарегистрировать на "Госуслугах" - 07.11.2025, ПРАЙМ

Товарный знак теперь можно зарегистрировать на "Госуслугах"

У россиян появилась возможность зарегистрировать кассу и товарный знак на портале "Госуслуги", сообщили журналистам в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия... | 07.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-07T11:03+0300

2025-11-07T11:03+0300

2025-11-07T11:03+0300

экономика

бизнес

россия

общество

рф

дмитрий григоренко

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0c/860593836_0:122:1300:853_1920x0_80_0_0_dc761005dff56ea55d7c58429a24ec54.jpg

МОСКВА, 7 ноя - ПРАЙМ. У россиян появилась возможность зарегистрировать кассу и товарный знак на портале "Госуслуги", сообщили журналистам в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко. "Зарегистрировать кассу и товарный знак теперь можно на портале госуслуг при помощи жизненной ситуации "Начните бизнес онлайн". Жизненные ситуации на портале госуслуг запускаются и развиваются в рамках реализации федерального проекта "Государство для людей", который курирует вице-премьер – руководитель аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко", - сообщили в аппарате. Новые функции в сервисе "Начните бизнес онлайн" позволяют получить подробный план необходимых действий при запуске своего дела, разобраться, какая ему подходит система налогообложения, подать документы на регистрацию кассы и товарного знака без посещения ведомств, не покидая портала "Госуслуги". В аппарате напомнили, что с декабря 2024 года россияне могут зарегистрировать на портале юридическое лицо, стать индивидуальным предпринимателем или самозанятым. Для регистрации бизнеса необходим сертификат усиленной квалифицированной электронной подписи, который можно получить онлайн в приложении "Госключ". "Развитие жизненной ситуации "Начните бизнес онлайн" — это очередной шаг стратегии: сделать взаимодействие бизнеса с государством максимально простым, прозрачным и удобным. Теперь каждый начинающий владелец бизнеса получает исчерпывающую информацию обо всех предстоящих шагах, подает необходимые документы онлайн, а также имеет четкое понимание, на каком этапе решения находятся его вопросы. Вместо посещения ведомств можно уделить внимание развитию своего дела", – прокомментировал Григоренко.

https://1prime.ru/20251015/vychet--863537034.html

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, общество , рф, дмитрий григоренко