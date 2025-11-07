Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
https://1prime.ru/20251107/granitsa-864306980.html
2025-11-07T05:05+0300
2025-11-07T05:23+0300
05:05 07.11.2025 (обновлено: 05:23 07.11.2025)
 
В Литве пожаловались на отказ Белоруссии пропустить грузовики

Глава МВД Литвы заявил об отказе Минска пропустить грузовики через границу

© Sputnik / Виктор Толочко | Перейти в медиабанк КПП на границе Белоруссии с Литвой
КПП на границе Белоруссии с Литвой. Архивное фото
© Sputnik / Виктор Толочко
МОСКВА, 7 ноя — ПРАЙМ. Беларусь отклонила запрос Вильнюса о разрешении проезда грузовиков обратно в Литву, с подобным заявлением, по информации BNS, выступил министр внутренних дел прибалтийского государства Миндгаус Баярунас.
"Мы говорили только о единственной возможности создания условий для возвращения перевозчиков через пункт пропуска Шальчининкай. Других вариантов не рассматривалось. Такое предложение будет передано Беларуси через представителя Государственной пограничной службы, офицера соответствующего ранга (...). Однако Минск отказывается пропускать литовские грузовики через Беларусь", — приводит его слова агентство.
Литва на месяц, до 30 ноября (до 1:00 мск 1 декабря), приостановила движение автотранспорта через границу с Беларусью, с опцией продления этого периода. Согласно сведениям белорусской таможни, в стране застряли свыше 5 тысяч литовских грузовиков. Беларусь позволила их выезд лишь через литовский участок границы, чтобы избежать заторов на других маршрутах. Литва обратилась к командованию Лидского пограничного отряда в Белоруссии с просьбой о возврате литовских грузовых машин.
Накануне Минск обратился к Вильнюсу с призывом восстановить стандартный режим функционирования пунктов пропуска на границе, о каких-либо избирательных шагах не идет и речи. В министерстве подчеркнули, что инициатива по закрытию границы исходила исключительно от литовской стороны в одностороннем порядке.
 
