Индонезия в сентябре нарастила импорт угля из России в 2,5 раза - 07.11.2025, ПРАЙМ
https://1prime.ru/20251107/indonezija-864306189.html
Индонезия в сентябре нарастила импорт угля из России в 2,5 раза
2025-11-07T04:17+0300
2025-11-07T04:17+0300
МОСКВА, 7 ноя - ПРАЙМ. Индонезия в сентябре нарастила импорт угля из России в 2,5 раза, до максимальных за все время 849,1 тысячи тонн, следует из данных индонезийской таможни, которые изучило РИА Новости. Российские компании в начале осени поставили на индонезийский рынок рекордные 849,1 тысячи тонн каменного угля против 340,3 тысячи за аналогичный период прошлого года. Предыдущий максимум в поставках был в мае прошлого года - 681 тысяча тонн. Стоимость этих поставок составила 104,5 миллиона долларов, что вдвое больше уровня годом ранее. Российские компании в текущем году соревновались с австралийскими за лидерство по поставкам угля в Индонезию, однако в сентябре уже третий месяц подряд являются основными поставщиками этого углеводорода в страну. Австралия же опустилась на третье место с 441,5 тысячи тонн, на втором расположились США с 605,7 тысячи.
04:17 07.11.2025
 
МОСКВА, 7 ноя - ПРАЙМ. Индонезия в сентябре нарастила импорт угля из России в 2,5 раза, до максимальных за все время 849,1 тысячи тонн, следует из данных индонезийской таможни, которые изучило РИА Новости.
Российские компании в начале осени поставили на индонезийский рынок рекордные 849,1 тысячи тонн каменного угля против 340,3 тысячи за аналогичный период прошлого года. Предыдущий максимум в поставках был в мае прошлого года - 681 тысяча тонн.
Стоимость этих поставок составила 104,5 миллиона долларов, что вдвое больше уровня годом ранее.
Российские компании в текущем году соревновались с австралийскими за лидерство по поставкам угля в Индонезию, однако в сентябре уже третий месяц подряд являются основными поставщиками этого углеводорода в страну. Австралия же опустилась на третье место с 441,5 тысячи тонн, на втором расположились США с 605,7 тысячи.
 
