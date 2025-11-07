https://1prime.ru/20251107/indonezija-864306189.html
Индонезия в сентябре нарастила импорт угля из России в 2,5 раза
Индонезия в сентябре нарастила импорт угля из России в 2,5 раза - 07.11.2025, ПРАЙМ
Индонезия в сентябре нарастила импорт угля из России в 2,5 раза
Индонезия в сентябре нарастила импорт угля из России в 2,5 раза, до максимальных за все время 849,1 тысячи тонн, следует из данных индонезийской таможни,... | 07.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-07T04:17+0300
2025-11-07T04:17+0300
2025-11-07T04:17+0300
энергетика
экономика
россия
индонезия
австралия
сша
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/864306189.jpg?1762478238
МОСКВА, 7 ноя - ПРАЙМ. Индонезия в сентябре нарастила импорт угля из России в 2,5 раза, до максимальных за все время 849,1 тысячи тонн, следует из данных индонезийской таможни, которые изучило РИА Новости.
Российские компании в начале осени поставили на индонезийский рынок рекордные 849,1 тысячи тонн каменного угля против 340,3 тысячи за аналогичный период прошлого года. Предыдущий максимум в поставках был в мае прошлого года - 681 тысяча тонн.
Стоимость этих поставок составила 104,5 миллиона долларов, что вдвое больше уровня годом ранее.
Российские компании в текущем году соревновались с австралийскими за лидерство по поставкам угля в Индонезию, однако в сентябре уже третий месяц подряд являются основными поставщиками этого углеводорода в страну. Австралия же опустилась на третье место с 441,5 тысячи тонн, на втором расположились США с 605,7 тысячи.
индонезия
австралия
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, индонезия, австралия, сша
Энергетика, Экономика, РОССИЯ, ИНДОНЕЗИЯ, АВСТРАЛИЯ, США
Индонезия в сентябре нарастила импорт угля из России в 2,5 раза
Индонезия в сентябре нарастила импорт угля из России в 2,5 раза
МОСКВА, 7 ноя - ПРАЙМ. Индонезия в сентябре нарастила импорт угля из России в 2,5 раза, до максимальных за все время 849,1 тысячи тонн, следует из данных индонезийской таможни, которые изучило РИА Новости.
Российские компании в начале осени поставили на индонезийский рынок рекордные 849,1 тысячи тонн каменного угля против 340,3 тысячи за аналогичный период прошлого года. Предыдущий максимум в поставках был в мае прошлого года - 681 тысяча тонн.
Стоимость этих поставок составила 104,5 миллиона долларов, что вдвое больше уровня годом ранее.
Российские компании в текущем году соревновались с австралийскими за лидерство по поставкам угля в Индонезию, однако в сентябре уже третий месяц подряд являются основными поставщиками этого углеводорода в страну. Австралия же опустилась на третье место с 441,5 тысячи тонн, на втором расположились США с 605,7 тысячи.