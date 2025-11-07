https://1prime.ru/20251107/indonezija-864306189.html

Индонезия в сентябре нарастила импорт угля из России в 2,5 раза

МОСКВА, 7 ноя - ПРАЙМ. Индонезия в сентябре нарастила импорт угля из России в 2,5 раза, до максимальных за все время 849,1 тысячи тонн, следует из данных индонезийской таможни, которые изучило РИА Новости. Российские компании в начале осени поставили на индонезийский рынок рекордные 849,1 тысячи тонн каменного угля против 340,3 тысячи за аналогичный период прошлого года. Предыдущий максимум в поставках был в мае прошлого года - 681 тысяча тонн. Стоимость этих поставок составила 104,5 миллиона долларов, что вдвое больше уровня годом ранее. Российские компании в текущем году соревновались с австралийскими за лидерство по поставкам угля в Индонезию, однако в сентябре уже третий месяц подряд являются основными поставщиками этого углеводорода в страну. Австралия же опустилась на третье место с 441,5 тысячи тонн, на втором расположились США с 605,7 тысячи.

2025

