Инфляция в России за неделю составила 0,11 процента

Инфляция в России за период с 28 октября по 5 ноября составила 0,11% против 0,16% неделей ранее, с начала года цены выросли на 5,23%, сообщил в пятницу Росстат. | 07.11.2025

МОСКВА, 7 ноя - ПРАЙМ. Инфляция в России за период с 28 октября по 5 ноября составила 0,11% против 0,16% неделей ранее, с начала года цены выросли на 5,23%, сообщил в пятницу Росстат. "За период с 28 октября по 5 ноября 2025 года индекс потребительских цен, по оценке Росстата, составил 100,11%, с начала месяца – 100,06%, с начала года – 105,23%", - говорится в публикации. На плодоовощную продукцию на отчетной неделе цены в среднем выросли на 1,4%. В частности, огурцы подорожали на 6,9%, помидоры - на 3%, свекла - на 1,7%, капуста - на 1,3%, бананы - на 0,8%, картофель - на 0,1%. Снизились цены на яблоки - на 0,5%, лук и морковь - на 0,2%. Среди продуктов (за исключением плодов и овощей) рост цен зафиксирован на яйца - на 0,7%, мясные консервы для детского питания - на 0,6%, вареные колбасы и сухие молочные смеси для детского питания - на 0,5%. Сосиски, сардельки, гречка и макароны подорожали на 0,4%; мороженая рыба, ржаной хлеб, вермишель и черный чай - на 0,3%; говядина, маргарин, подсолнечное масло, сметана, сыр, пшеничный хлеб и печенье - на 0,2%; мясо кур, пастеризованное молоко, творог, пшеничная мука и соль - на 0,1%. Подешевели фруктово-ягодные консервы для детского питания и сахар-песок – на 0,6%; полукопченые, варено-копченые колбасы, сливочное масло, пшено и водка – на 0,1%. Среди непродовольственных товаров первой необходимости на неделе с 28 октября по 5 ноября выросли цены на туалетную бумагу- на 0,4%, хозяйственное мыло - на 0,3%, туалетное мыло, стиральный порошок, гигиенические прокладки и сухие корма для домашних животных - на 0,1%. Снизились цены на зубные щетки (-0,3%), зубные пасты и пеленки для новорожденных (-0,1%). Электропылесосы подорожали на 0,2%, стоимость смартфонов и телевизоров почти не изменилась. Цена иностранных легковых автомобилей увеличилась на 0,1%, а отечественных - осталась прежней. Стоимость дизельного топлива выросла на 0,7%, автомобильного бензина - практически не изменилась. Росстат за отчетный период зарегистрировал рост цен на ряд лекарственных препаратов, наблюдаемых в недельной динамике. В частности, подорожали анальгин и трекрезан - на 0,8%, активированный уголь - на 0,4%, пенталгин - на 0,3%, ренгалин - на 0,2% и лизобакт - на 0,1%. Снизились цены на нимесулид – на 0,3%, валидол и корвалол – на 0,1%.

