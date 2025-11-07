https://1prime.ru/20251107/internet-864314163.html
Россиянам рассказали о "периоде охлаждения" мобильного интернета
Россиянам рассказали о "периоде охлаждения" мобильного интернета
МОСКВА, 7 ноя — ПРАЙМ. В России планируют "охлаждать" мобильный интернет и СМС на отечественных сим-картах, пишет "Коммерсантъ"."Как ожидается, в ближайшем будущем мобильный интернет и СМС в течение суток не будут работать на российских сим-картах, если их владельцы вернулись из международного роуминга или сама карта не была активна более 72 часов", — говорится в публикации.В материале отметили, что власти позволит сократить срок "охлаждения" благодаря специальной верификации, по прохождению которой владельцы сим-карт вновь получат доступ к мобильному интернету и возможность отправлять СМС.В августе глава Минцифры Максут Шадаев на площадке форума "Цифровая эволюция" заявил, что его министерство предлагает блокировать зарубежным сим-картам доступ в мобильный интернет на несколько часов, когда они попадут на территорию России.Тогда Шадаев объяснил, что такая мера необходимо для борьбы с сим-картами, использующимися на БПЛА. Это позволит лишить их возможности предметного нацеливания, подчеркнул министр.
