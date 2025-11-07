https://1prime.ru/20251107/kallas-864317050.html

Каллас сделала громкое заявление о России

Каллас сделала громкое заявление о России - 07.11.2025, ПРАЙМ

Каллас сделала громкое заявление о России

Глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что введение дополнительных визовых ограничений для граждан России якобы связано с участившимися инцидентами с... | 07.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-07T15:52+0300

2025-11-07T15:52+0300

2025-11-07T15:52+0300

европа

запад

россия

дмитрий песков

кая каллас

владимир путин

ес

санкции против рф

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0e/863494570_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_299655a471a89e6daa1c3be155d01497.jpg

МОСКВА, 7 ноя — ПРАЙМ. Глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что введение дополнительных визовых ограничений для граждан России якобы связано с участившимися инцидентами с беспилотниками в Европе."ЕС ужесточает визовые правила для граждан России на фоне продолжающихся инцидентов с дронами и диверсий на европейской территории. Поездка в ЕС — это привилегия, а не данность", — написала Каллас в социальной сети X.С 7 ноября Европейская комиссия ограничивает выдачу многократных шенгенских виз россиянам. Теперь им придется подавать заявление на новую визу каждый раз при планировании поездки в Евросоюз.Напомним, что в сентябре 2022 года ЕС полностью приостановил действие упрощенного визового режима с Россией. Это привело к повышению консульских сборов за выдачу виз и увеличению сроков их рассмотрения.По данным Еврокомиссии, число российских туристов, посетивших ЕС, значительно сократилось: если в 2019 году их было около 4 миллионов, то в 2024 году этот показатель составил чуть более 550 тысяч.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя планы Еврокомиссии, отметил, что европейцы "усердно вспоминают все, что связано с конфронтацией времен холодной войны, и добавляют новые изощренные элементы".В октябре российский лидер Владимир Путин выступил на пленарной сессии ХХII ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай". Комментируя обвинения Запада в атаках российских дронов на Европу, он заявил, что подобные инциденты лишь используются европейскими лидерами для разжигания антироссийских настроений и оправдания увеличения военных бюджетов.

https://1prime.ru/20251106/zelenskiy-864300081.html

https://1prime.ru/20251107/ugroza-864312427.html

европа

запад

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

европа, запад, россия, дмитрий песков, кая каллас, владимир путин, ес, санкции против рф