https://1prime.ru/20251107/kallas-864317050.html
Каллас сделала громкое заявление о России
Каллас сделала громкое заявление о России - 07.11.2025, ПРАЙМ
Каллас сделала громкое заявление о России
Глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что введение дополнительных визовых ограничений для граждан России якобы связано с участившимися инцидентами с... | 07.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-07T15:52+0300
2025-11-07T15:52+0300
2025-11-07T15:52+0300
европа
запад
россия
дмитрий песков
кая каллас
владимир путин
ес
санкции против рф
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0e/863494570_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_299655a471a89e6daa1c3be155d01497.jpg
МОСКВА, 7 ноя — ПРАЙМ. Глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что введение дополнительных визовых ограничений для граждан России якобы связано с участившимися инцидентами с беспилотниками в Европе."ЕС ужесточает визовые правила для граждан России на фоне продолжающихся инцидентов с дронами и диверсий на европейской территории. Поездка в ЕС — это привилегия, а не данность", — написала Каллас в социальной сети X.С 7 ноября Европейская комиссия ограничивает выдачу многократных шенгенских виз россиянам. Теперь им придется подавать заявление на новую визу каждый раз при планировании поездки в Евросоюз.Напомним, что в сентябре 2022 года ЕС полностью приостановил действие упрощенного визового режима с Россией. Это привело к повышению консульских сборов за выдачу виз и увеличению сроков их рассмотрения.По данным Еврокомиссии, число российских туристов, посетивших ЕС, значительно сократилось: если в 2019 году их было около 4 миллионов, то в 2024 году этот показатель составил чуть более 550 тысяч.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя планы Еврокомиссии, отметил, что европейцы "усердно вспоминают все, что связано с конфронтацией времен холодной войны, и добавляют новые изощренные элементы".В октябре российский лидер Владимир Путин выступил на пленарной сессии ХХII ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай". Комментируя обвинения Запада в атаках российских дронов на Европу, он заявил, что подобные инциденты лишь используются европейскими лидерами для разжигания антироссийских настроений и оправдания увеличения военных бюджетов.
https://1prime.ru/20251106/zelenskiy-864300081.html
https://1prime.ru/20251107/ugroza-864312427.html
европа
запад
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0e/863494570_193:0:2924:2048_1920x0_80_0_0_133d536991b36e43aa555944e10b82d6.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
европа, запад, россия, дмитрий песков, кая каллас, владимир путин, ес, санкции против рф
ЕВРОПА, ЗАПАД, РОССИЯ, Дмитрий Песков, Кая Каллас, Владимир Путин, ЕС, санкции против РФ
Каллас сделала громкое заявление о России
Каллас назвала новые меры по визам для россиян результатом инцидентов с дронами в ЕС
МОСКВА, 7 ноя — ПРАЙМ. Глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что введение дополнительных визовых ограничений для граждан России якобы связано с участившимися инцидентами с беспилотниками в Европе.
"ЕС
ужесточает визовые правила для граждан России на фоне продолжающихся инцидентов с дронами и диверсий на европейской территории. Поездка в ЕС — это привилегия, а не данность", — написала Каллас
в социальной сети X
.
На Западе рассказали о поступке Зеленского, который разозлил ЕС
С 7 ноября Европейская комиссия ограничивает выдачу многократных шенгенских виз россиянам. Теперь им придется подавать заявление на новую визу каждый раз при планировании поездки в Евросоюз.
Напомним, что в сентябре 2022 года ЕС полностью приостановил действие упрощенного визового режима с Россией. Это привело к повышению консульских сборов за выдачу виз и увеличению сроков их рассмотрения.
По данным Еврокомиссии, число российских туристов, посетивших ЕС, значительно сократилось: если в 2019 году их было около 4 миллионов, то в 2024 году этот показатель составил чуть более 550 тысяч.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
, комментируя планы Еврокомиссии, отметил, что европейцы "усердно вспоминают все, что связано с конфронтацией времен холодной войны, и добавляют новые изощренные элементы".
В октябре российский лидер Владимир Путин
выступил на пленарной сессии ХХII ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай". Комментируя обвинения Запада
в атаках российских дронов на Европу
, он заявил, что подобные инциденты лишь используются европейскими лидерами для разжигания антироссийских настроений и оправдания увеличения военных бюджетов.
СМИ рассказали об опасной угрозе Украине из-за провала Европы