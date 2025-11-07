Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Каллас сделала громкое заявление о России - 07.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251107/kallas-864317050.html
Каллас сделала громкое заявление о России
Каллас сделала громкое заявление о России - 07.11.2025, ПРАЙМ
Каллас сделала громкое заявление о России
Глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что введение дополнительных визовых ограничений для граждан России якобы связано с участившимися инцидентами с... | 07.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-07T15:52+0300
2025-11-07T15:52+0300
европа
запад
россия
дмитрий песков
кая каллас
владимир путин
ес
санкции против рф
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0e/863494570_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_299655a471a89e6daa1c3be155d01497.jpg
МОСКВА, 7 ноя — ПРАЙМ. Глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что введение дополнительных визовых ограничений для граждан России якобы связано с участившимися инцидентами с беспилотниками в Европе."ЕС ужесточает визовые правила для граждан России на фоне продолжающихся инцидентов с дронами и диверсий на европейской территории. Поездка в ЕС — это привилегия, а не данность", — написала Каллас в социальной сети X.С 7 ноября Европейская комиссия ограничивает выдачу многократных шенгенских виз россиянам. Теперь им придется подавать заявление на новую визу каждый раз при планировании поездки в Евросоюз.Напомним, что в сентябре 2022 года ЕС полностью приостановил действие упрощенного визового режима с Россией. Это привело к повышению консульских сборов за выдачу виз и увеличению сроков их рассмотрения.По данным Еврокомиссии, число российских туристов, посетивших ЕС, значительно сократилось: если в 2019 году их было около 4 миллионов, то в 2024 году этот показатель составил чуть более 550 тысяч.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя планы Еврокомиссии, отметил, что европейцы "усердно вспоминают все, что связано с конфронтацией времен холодной войны, и добавляют новые изощренные элементы".В октябре российский лидер Владимир Путин выступил на пленарной сессии ХХII ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай". Комментируя обвинения Запада в атаках российских дронов на Европу, он заявил, что подобные инциденты лишь используются европейскими лидерами для разжигания антироссийских настроений и оправдания увеличения военных бюджетов.
https://1prime.ru/20251106/zelenskiy-864300081.html
https://1prime.ru/20251107/ugroza-864312427.html
европа
запад
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0e/863494570_193:0:2924:2048_1920x0_80_0_0_133d536991b36e43aa555944e10b82d6.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
европа, запад, россия, дмитрий песков, кая каллас, владимир путин, ес, санкции против рф
ЕВРОПА, ЗАПАД, РОССИЯ, Дмитрий Песков, Кая Каллас, Владимир Путин, ЕС, санкции против РФ
15:52 07.11.2025
 
Каллас сделала громкое заявление о России

Каллас назвала новые меры по визам для россиян результатом инцидентов с дронами в ЕС

© AP Photo / Mohd RasfanКая Каллас
Кая Каллас - ПРАЙМ, 1920, 07.11.2025
Кая Каллас. Архивное фото
© AP Photo / Mohd Rasfan
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 7 ноя — ПРАЙМ. Глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что введение дополнительных визовых ограничений для граждан России якобы связано с участившимися инцидентами с беспилотниками в Европе.
"ЕС ужесточает визовые правила для граждан России на фоне продолжающихся инцидентов с дронами и диверсий на европейской территории. Поездка в ЕС — это привилегия, а не данность", — написала Каллас в социальной сети X.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 06.11.2025
На Западе рассказали о поступке Зеленского, который разозлил ЕС
Вчера, 20:28
С 7 ноября Европейская комиссия ограничивает выдачу многократных шенгенских виз россиянам. Теперь им придется подавать заявление на новую визу каждый раз при планировании поездки в Евросоюз.
Напомним, что в сентябре 2022 года ЕС полностью приостановил действие упрощенного визового режима с Россией. Это привело к повышению консульских сборов за выдачу виз и увеличению сроков их рассмотрения.
По данным Еврокомиссии, число российских туристов, посетивших ЕС, значительно сократилось: если в 2019 году их было около 4 миллионов, то в 2024 году этот показатель составил чуть более 550 тысяч.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя планы Еврокомиссии, отметил, что европейцы "усердно вспоминают все, что связано с конфронтацией времен холодной войны, и добавляют новые изощренные элементы".
В октябре российский лидер Владимир Путин выступил на пленарной сессии ХХII ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай". Комментируя обвинения Запада в атаках российских дронов на Европу, он заявил, что подобные инциденты лишь используются европейскими лидерами для разжигания антироссийских настроений и оправдания увеличения военных бюджетов.
Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза - ПРАЙМ, 1920, 07.11.2025
СМИ рассказали об опасной угрозе Украине из-за провала Европы
11:19
 
ЕВРОПАЗАПАДРОССИЯДмитрий ПесковКая КалласВладимир ПутинЕСсанкции против РФ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала