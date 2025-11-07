https://1prime.ru/20251107/khasset-864318931.html
Влияние шатдауна на экономику США оказалось хуже прогнозов
экономика
мировая экономика
сша
ВАШИНГТОН, 7 ноя - ПРАЙМ. Влияние продолжающегося шатдауна на экономику США оказалось значительно хуже прогнозов из-за его продолжительности, заявил в пятницу глава Национального экономического совета Белого дома Кевин Хассет. "Воздействие на экономику оказалось гораздо серьезнее, чем мы ожидали, потому что он длится так долго", - сказал Хассет в утреннем эфире телеканала Fox Business. По его словам, изначально администрация США рассчитывала на рост ВВП в четвёртом квартале на уровне 3%, однако теперь прогнозы сократились примерно вдвое из-за "ущерба, нанесённого политикой демократов".
