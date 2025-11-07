Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Влияние шатдауна на экономику США оказалось хуже прогнозов - 07.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251107/khasset-864318931.html
Влияние шатдауна на экономику США оказалось хуже прогнозов
Влияние шатдауна на экономику США оказалось хуже прогнозов - 07.11.2025, ПРАЙМ
Влияние шатдауна на экономику США оказалось хуже прогнозов
Влияние продолжающегося шатдауна на экономику США оказалось значительно хуже прогнозов из-за его продолжительности, заявил в пятницу глава Национального... | 07.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-07T16:56+0300
2025-11-07T16:56+0300
экономика
мировая экономика
сша
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/18/863880298_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_d18ca0ad6715e39d05644382432527c3.jpg
ВАШИНГТОН, 7 ноя - ПРАЙМ. Влияние продолжающегося шатдауна на экономику США оказалось значительно хуже прогнозов из-за его продолжительности, заявил в пятницу глава Национального экономического совета Белого дома Кевин Хассет. "Воздействие на экономику оказалось гораздо серьезнее, чем мы ожидали, потому что он длится так долго", - сказал Хассет в утреннем эфире телеканала Fox Business. По его словам, изначально администрация США рассчитывала на рост ВВП в четвёртом квартале на уровне 3%, однако теперь прогнозы сократились примерно вдвое из-за "ущерба, нанесённого политикой демократов".
https://1prime.ru/20251105/tramp-864251161.html
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/18/863880298_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_e636ce6072b2de878532b1bb7c47eee4.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, сша
Экономика, Мировая экономика, США
16:56 07.11.2025
 
Влияние шатдауна на экономику США оказалось хуже прогнозов

Хассет: влияние шатдауна на экономику США оказалось намного серьезнее прогнозов

© AP Photo / Jacquelyn MartinЗдание Министерства финансов в Вашингтоне
Здание Министерства финансов в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 07.11.2025
Здание Министерства финансов в Вашингтоне. Архивное фото
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ВАШИНГТОН, 7 ноя - ПРАЙМ. Влияние продолжающегося шатдауна на экономику США оказалось значительно хуже прогнозов из-за его продолжительности, заявил в пятницу глава Национального экономического совета Белого дома Кевин Хассет.
"Воздействие на экономику оказалось гораздо серьезнее, чем мы ожидали, потому что он длится так долго", - сказал Хассет в утреннем эфире телеканала Fox Business.
По его словам, изначально администрация США рассчитывала на рост ВВП в четвёртом квартале на уровне 3%, однако теперь прогнозы сократились примерно вдвое из-за "ущерба, нанесённого политикой демократов".
Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 05.11.2025
Трамп заявил, что шатдаун влияет на американский фондовый рынок
5 ноября, 16:47
 
ЭкономикаМировая экономикаСША
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала