Комики Комиссаренко и Романов сохранили статус ИП в России

МОСКВА, 7 ноя - ПРАЙМ. Стендап-комики Вячеслав Комиссаренко и Дмитрий Романов, лишенные гражданства РФ, сохранили статус ИП в России, необходимые сведения поданы в налоговую инспекцию, следует из юридических документов, которые есть в распоряжении РИА Новости. В апреле в ФСБ РФ сообщили, что по инициативе ведомства Комиссаренко и Романов были лишены российского гражданства и в отношении них было принято решение о неразрешении въезда в Россию. Сообщалось, что Комиссаренко объявлен в межгосударственный розыск по делу о клевете в отношении президента Белоруссии. Опасаясь экстрадиции, он выехал на территорию Украины, где публично заявлял о "незаконном уголовном преследовании". Романов также покинул Россию, работал волонтёром в польском штабе по приёму беженцев с Украины и на пункте сортировки гуманитарной помощи для ВСУ. При этом, согласно юридическим документам, Комиссаренко сохранил статус индивидуального предпринимателя в России. В конце июля в налоговую были представлены сведения о регистрации индивидуального предпринимателя в Социальном фонде РФ. Как следует из документов, комик зарегистрировал ИП в сентябре 2021 года, в качестве его основного вида деятельности значится "деятельность в области исполнительских искусств". Кроме того, комик Романов также сохранил ИП в России, в сентябре 2025 года необходимые сведения были поданы в налоговую инспекцию. При этом, по данным сервиса "БИР-Аналитик", с которыми ознакомилось РИА Новости, в августе и сентябре этого года налоговая вынесла два решения о приостановлении операций по счетам Романова по причине "принятия налоговым органом решения о взыскании задолженности" и непредставления им вовремя налоговой декларации. Как следует из материалов сервиса, размер отрицательного сальдо комика составляет 2 тысячи рублей. Согласно закону, для сохранения статуса индивидуального предпринимателя необходимо сдавать отчетность и подавать декларацию дистанционно, по доверенности, либо с помощью электронной цифровой подписи. Адвокат Владимир Фокин рассказал РИА Новости, что лишение гражданства не является автоматическим основанием для ликвидации ИП, однако предпринимателю необходимо в течение недели уведомить налоговый орган об изменении сведений, в том числе связанных с гражданством. "В данном случае лишение гражданства в сочетании с запретом на въезд фактически повлечёт утрату статуса ИП. Даже если формально закон не говорит о "автоматическом прекращении", на практике налоговая служба обязана исключить такого предпринимателя из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП). Это предусмотрено подпунктом "з" пункта 2 статьи 22.3 Федерального закона № 129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей", - сообщил Фокин.

2025

