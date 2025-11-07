https://1prime.ru/20251107/maska-864305118.html

Акционеры Tesla одобрили выплату премии Илону Маску

Лид дается в новой редакции, добавлены подробности (4 абзац), расширен бэкграунд ВАШИНГТОН, 7 ноя - ПРАЙМ. Инвесторы производителя электромобилей Tesla одобрили выплату его главе Илону Маску награды за управление компанией в размере почти 1 триллиона долларов, следует из трансляции ежегодной встречи акционеров. Телеканал CNBC 28 октября сообщил, что Маск пригрозил покинуть возглавляемую им компанию, если акционеры не одобрят ему выплату почти в 1 триллион долларов. Цель выплаты - гарантировать, что глава компании будет сосредоточен на ней в будущем. "О присуждении премии за достижения в 2025 году нашему основателю и генеральному директору Илону Маску: более чем 75% проголосовали "за". Одобрено", - заявил представитель компании на встрече, которая транслируется на официальном сайте Tesla. Вместе с тем получить премию Маск сможет только в случае, если капитализация компании вырастет на дополнительные 7,5 триллионов долларов в течение десяти лет. Выплата премии будет разделена на транши, которые будут зависеть от достигнутых показателей, говорится на сайте компании. Сейчас капитализация Tesla составляет почти 1,5 триллиона долларов. Маска ранее подвергли критике за отрицательное влияние его деятельности в администрации президента США Дональда Трампа на бизнес, однако с тех пор он покинул правительство. Американская компания Tesla Motors основана в 2003 году как разработчик и производитель электромобилей и технологий, связанных с ними. Помимо электромобилей, компания по собственной технологии производит батареи и электродвигатели, которые продает другим автомобильным компаниям, в частности Toyota и Daimler.

