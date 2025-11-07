Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Акционеры Tesla одобрили выплату премии Илону Маску - 07.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251107/maska-864305118.html
Акционеры Tesla одобрили выплату премии Илону Маску
Акционеры Tesla одобрили выплату премии Илону Маску - 07.11.2025, ПРАЙМ
Акционеры Tesla одобрили выплату премии Илону Маску
Лид дается в новой редакции, добавлены подробности (4 абзац), расширен бэкграунд | 07.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-07T01:58+0300
2025-11-07T01:58+0300
бизнес
сша
дональд трамп
tesla
cnbc
toyota
toyota camry
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/864305118.jpg?1762469929
Лид дается в новой редакции, добавлены подробности (4 абзац), расширен бэкграунд ВАШИНГТОН, 7 ноя - ПРАЙМ. Инвесторы производителя электромобилей Tesla одобрили выплату его главе Илону Маску награды за управление компанией в размере почти 1 триллиона долларов, следует из трансляции ежегодной встречи акционеров. Телеканал CNBC 28 октября сообщил, что Маск пригрозил покинуть возглавляемую им компанию, если акционеры не одобрят ему выплату почти в 1 триллион долларов. Цель выплаты - гарантировать, что глава компании будет сосредоточен на ней в будущем. "О присуждении премии за достижения в 2025 году нашему основателю и генеральному директору Илону Маску: более чем 75% проголосовали "за". Одобрено", - заявил представитель компании на встрече, которая транслируется на официальном сайте Tesla. Вместе с тем получить премию Маск сможет только в случае, если капитализация компании вырастет на дополнительные 7,5 триллионов долларов в течение десяти лет. Выплата премии будет разделена на транши, которые будут зависеть от достигнутых показателей, говорится на сайте компании. Сейчас капитализация Tesla составляет почти 1,5 триллиона долларов. Маска ранее подвергли критике за отрицательное влияние его деятельности в администрации президента США Дональда Трампа на бизнес, однако с тех пор он покинул правительство. Американская компания Tesla Motors основана в 2003 году как разработчик и производитель электромобилей и технологий, связанных с ними. Помимо электромобилей, компания по собственной технологии производит батареи и электродвигатели, которые продает другим автомобильным компаниям, в частности Toyota и Daimler.
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, сша, дональд трамп, tesla, cnbc, toyota, toyota camry
Бизнес, США, Дональд Трамп, Tesla, CNBC, Toyota, Toyota Camry
01:58 07.11.2025
 
Акционеры Tesla одобрили выплату премии Илону Маску

Акционеры Tesla одобрили выплату Маску премии в 1 триллион долларов

Читать Прайм в
Дзен Telegram
Лид дается в новой редакции, добавлены подробности (4 абзац), расширен бэкграунд
ВАШИНГТОН, 7 ноя - ПРАЙМ. Инвесторы производителя электромобилей Tesla одобрили выплату его главе Илону Маску награды за управление компанией в размере почти 1 триллиона долларов, следует из трансляции ежегодной встречи акционеров.
Телеканал CNBC 28 октября сообщил, что Маск пригрозил покинуть возглавляемую им компанию, если акционеры не одобрят ему выплату почти в 1 триллион долларов. Цель выплаты - гарантировать, что глава компании будет сосредоточен на ней в будущем.
"О присуждении премии за достижения в 2025 году нашему основателю и генеральному директору Илону Маску: более чем 75% проголосовали "за". Одобрено", - заявил представитель компании на встрече, которая транслируется на официальном сайте Tesla.
Вместе с тем получить премию Маск сможет только в случае, если капитализация компании вырастет на дополнительные 7,5 триллионов долларов в течение десяти лет. Выплата премии будет разделена на транши, которые будут зависеть от достигнутых показателей, говорится на сайте компании. Сейчас капитализация Tesla составляет почти 1,5 триллиона долларов.
Маска ранее подвергли критике за отрицательное влияние его деятельности в администрации президента США Дональда Трампа на бизнес, однако с тех пор он покинул правительство.
Американская компания Tesla Motors основана в 2003 году как разработчик и производитель электромобилей и технологий, связанных с ними. Помимо электромобилей, компания по собственной технологии производит батареи и электродвигатели, которые продает другим автомобильным компаниям, в частности Toyota и Daimler.
 
БизнесСШАДональд ТрампTeslaCNBCToyotaToyota Camry
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала