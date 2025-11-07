https://1prime.ru/20251107/maslo-864307099.html

Подсолнечное масло подорожало до максимума за три года

Подсолнечное масло подорожало до максимума за три года

МОСКВА, 7 ноя - ПРАЙМ. Подсолнечное масло в октябре подорожало до максимума за три года на фоне продолжающегося обвала поставок у Украины, следует из анализа РИА Новости данных Всемирного банка и украинского минсельхоза. Цены на подсолнечное масло в октябре текущего года увеличивались четвертый месяц подряд - на 3,4%, достигнув 1357 долларов за тонну. Это стало максимальным значением с октября 2022 года. Одна из основных причин роста цен является продолжающееся снижение экспорта Украины, которая является одним из крупнейших производителей и поставщиков этого масла в мире. Ее экспорт снижается с декабря прошлого года, при этом в последние месяцы он опустился до многолетних минимумов: в сентябре на мировой рынок было поставлено 203,4 тысячи тонн подсолнечного масла, что в 1,8 раза меньше уровня годом ранее. С начала года украинские поставки составили всего 3,1 миллиона тонн против 4,5 миллиона за девять месяцев прошлого года.

