Подсолнечное масло подорожало до максимума за три года

2025-11-07T05:17+0300
2025-11-07T05:17+0300
экономика
мировая экономика
украина
всемирный банк
мировая экономика, украина, всемирный банк
Экономика, Мировая экономика, УКРАИНА, Всемирный банк
05:17 07.11.2025
 
МОСКВА, 7 ноя - ПРАЙМ. Подсолнечное масло в октябре подорожало до максимума за три года на фоне продолжающегося обвала поставок у Украины, следует из анализа РИА Новости данных Всемирного банка и украинского минсельхоза.
Цены на подсолнечное масло в октябре текущего года увеличивались четвертый месяц подряд - на 3,4%, достигнув 1357 долларов за тонну. Это стало максимальным значением с октября 2022 года.
Одна из основных причин роста цен является продолжающееся снижение экспорта Украины, которая является одним из крупнейших производителей и поставщиков этого масла в мире. Ее экспорт снижается с декабря прошлого года, при этом в последние месяцы он опустился до многолетних минимумов: в сентябре на мировой рынок было поставлено 203,4 тысячи тонн подсолнечного масла, что в 1,8 раза меньше уровня годом ранее.
С начала года украинские поставки составили всего 3,1 миллиона тонн против 4,5 миллиона за девять месяцев прошлого года.
 
ЭкономикаМировая экономикаУКРАИНАВсемирный банк
 
 
Заголовок открываемого материала