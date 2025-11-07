https://1prime.ru/20251107/med-864310583.html

Медь умеренно дорожает в пятницу утром

Медь умеренно дорожает в пятницу утром - 07.11.2025, ПРАЙМ

Медь умеренно дорожает в пятницу утром

Стоимость меди умеренно поднимается в пятницу утром, при этом неделю готовится завершить снижением, свидетельствуют данные торгов. | 07.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-07T08:51+0300

2025-11-07T08:51+0300

2025-11-07T08:51+0300

экономика

рынок

торги

китай

comex

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/15/861068957_0:454:2031:1596_1920x0_80_0_0_679e2cd77ac0bb49eed10ddc4047bd35.jpg

МОСКВА, 7 ноя - ПРАЙМ. Стоимость меди умеренно поднимается в пятницу утром, при этом неделю готовится завершить снижением, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 8.39 мск декабрьский фьючерс на медь на бирже Comex дорожал на 0,25%, до 4,98 доллара за фунт (около 0,45 килограмма). С начала недели медь подешевела примерно на 2,09%, наибольшее падение котировок отмечается во вторник - на 2,38%. На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов четверга стоимость тонны меди с поставкой через три месяца снизилась на 0,14%, до 10 682,5 доллара, алюминия - на 0,19%, до 2 844,5 доллара, стоимость цинка выросла на 0,13%, до 3 047 долларов. Инвесторы следят за новостями относительно внешней торговли Китая, крупнейшего импортера и потребителя меди. Согласно данным главного таможенного управления КНР, экспорт страны по итогам десяти месяцев текущего года вырос на 5,3%, при этом импорт снизился на 0,9%.

https://1prime.ru/20251107/zoloto-864310103.html

китай

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, торги, китай, comex