Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Медь умеренно дорожает в пятницу утром - 07.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251107/med-864310583.html
Медь умеренно дорожает в пятницу утром
Медь умеренно дорожает в пятницу утром - 07.11.2025, ПРАЙМ
Медь умеренно дорожает в пятницу утром
Стоимость меди умеренно поднимается в пятницу утром, при этом неделю готовится завершить снижением, свидетельствуют данные торгов. | 07.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-07T08:51+0300
2025-11-07T08:51+0300
экономика
рынок
торги
китай
comex
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/15/861068957_0:454:2031:1596_1920x0_80_0_0_679e2cd77ac0bb49eed10ddc4047bd35.jpg
МОСКВА, 7 ноя - ПРАЙМ. Стоимость меди умеренно поднимается в пятницу утром, при этом неделю готовится завершить снижением, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 8.39 мск декабрьский фьючерс на медь на бирже Comex дорожал на 0,25%, до 4,98 доллара за фунт (около 0,45 килограмма). С начала недели медь подешевела примерно на 2,09%, наибольшее падение котировок отмечается во вторник - на 2,38%. На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов четверга стоимость тонны меди с поставкой через три месяца снизилась на 0,14%, до 10 682,5 доллара, алюминия - на 0,19%, до 2 844,5 доллара, стоимость цинка выросла на 0,13%, до 3 047 долларов. Инвесторы следят за новостями относительно внешней торговли Китая, крупнейшего импортера и потребителя меди. Согласно данным главного таможенного управления КНР, экспорт страны по итогам десяти месяцев текущего года вырос на 5,3%, при этом импорт снизился на 0,9%.
https://1prime.ru/20251107/zoloto-864310103.html
китай
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/15/861068957_0:263:2031:1786_1920x0_80_0_0_3f14db26ca63f2e6a452489470576e1b.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рынок, торги, китай, comex
Экономика, Рынок, Торги, КИТАЙ, Comex
08:51 07.11.2025
 
Медь умеренно дорожает в пятницу утром

Медь умеренно дорожает, при этом неделю готовится завершить снижением

© РИА Новости . Виктор Чернов | Перейти в медиабанкПроизводство меди
Производство меди - ПРАЙМ, 1920, 07.11.2025
Производство меди. Архивное фото
© РИА Новости . Виктор Чернов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 7 ноя - ПРАЙМ. Стоимость меди умеренно поднимается в пятницу утром, при этом неделю готовится завершить снижением, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.39 мск декабрьский фьючерс на медь на бирже Comex дорожал на 0,25%, до 4,98 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).
С начала недели медь подешевела примерно на 2,09%, наибольшее падение котировок отмечается во вторник - на 2,38%.
На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов четверга стоимость тонны меди с поставкой через три месяца снизилась на 0,14%, до 10 682,5 доллара, алюминия - на 0,19%, до 2 844,5 доллара, стоимость цинка выросла на 0,13%, до 3 047 долларов.
Инвесторы следят за новостями относительно внешней торговли Китая, крупнейшего импортера и потребителя меди. Согласно данным главного таможенного управления КНР, экспорт страны по итогам десяти месяцев текущего года вырос на 5,3%, при этом импорт снизился на 0,9%.
Готовые маркированные слитки золота высшей пробы - ПРАЙМ, 1920, 07.11.2025
Стоимость золота растет в пятницу утром
08:27
 
ЭкономикаРынокТоргиКИТАЙComex
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала