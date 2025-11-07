https://1prime.ru/20251107/mir-864315834.html
Банк России проверил систему "Мир"
МОСКВА, 7 ноя - ПРАЙМ. Система "Мир" по результатам проверки соответствует рекомендациям Банка России по управлению рисками в платежных системах, говорится в сообщении ЦБ. Регулятор сообщил, что завершил оценку Платежной системы "Мир" (ПС Мир). "Ее итоги свидетельствуют о том, что ПС Мир в целом соответствует рекомендациям Банка России по управлению рисками в платежных системах", - отмечается в материалах. Банк России в 2014 году учредил Национальную систему платежных карт (НСПК), на базе которой были созданы карты "Мир" и Система быстрых платежей (СБП). Также через НСПК обрабатываются все внутрироссийские платежи по картам международных платежных систем.
