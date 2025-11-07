Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Банк России проверил систему "Мир" - 07.11.2025
Банк России проверил систему "Мир"
Банк России проверил систему "Мир"
Система "Мир" по результатам проверки соответствует рекомендациям Банка России по управлению рисками в платежных системах, говорится в сообщении ЦБ.
2025-11-07T14:13+0300
2025-11-07T14:13+0300
банки
финансы
россия
банк россия
нспк
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/13/859698508_0:0:3043:1711_1920x0_80_0_0_c33208b57d1bbe26c6f1d14350a82ee2.jpg
МОСКВА, 7 ноя - ПРАЙМ. Система "Мир" по результатам проверки соответствует рекомендациям Банка России по управлению рисками в платежных системах, говорится в сообщении ЦБ. Регулятор сообщил, что завершил оценку Платежной системы "Мир" (ПС Мир). "Ее итоги свидетельствуют о том, что ПС Мир в целом соответствует рекомендациям Банка России по управлению рисками в платежных системах", - отмечается в материалах. Банк России в 2014 году учредил Национальную систему платежных карт (НСПК), на базе которой были созданы карты "Мир" и Система быстрых платежей (СБП). Также через НСПК обрабатываются все внутрироссийские платежи по картам международных платежных систем.
банки, финансы, россия, банк россия, нспк
Банки, Финансы, РОССИЯ, банк Россия, НСПК
14:13 07.11.2025
 
Банк России проверил систему "Мир"

Банк России проверил систему "Мир" на управление рисками

© РИА Новости . Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкДевушка расплачивается картой российской национальной платежной системы "Мир"
Девушка расплачивается картой российской национальной платежной системы Мир - ПРАЙМ, 1920, 07.11.2025
Девушка расплачивается картой российской национальной платежной системы "Мир". Архивное фото
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
МОСКВА, 7 ноя - ПРАЙМ. Система "Мир" по результатам проверки соответствует рекомендациям Банка России по управлению рисками в платежных системах, говорится в сообщении ЦБ.
Регулятор сообщил, что завершил оценку Платежной системы "Мир" (ПС Мир).
"Ее итоги свидетельствуют о том, что ПС Мир в целом соответствует рекомендациям Банка России по управлению рисками в платежных системах", - отмечается в материалах.
Банк России в 2014 году учредил Национальную систему платежных карт (НСПК), на базе которой были созданы карты "Мир" и Система быстрых платежей (СБП). Также через НСПК обрабатываются все внутрироссийские платежи по картам международных платежных систем.
Банки Финансы РОССИЯ банк Россия НСПК
 
 
