Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В МВД рассказали, чем опасен взлом автопроизводителя - 07.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Экономическое преступление - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Мошенничество
https://1prime.ru/20251107/mvd-864314818.html
В МВД рассказали, чем опасен взлом автопроизводителя
В МВД рассказали, чем опасен взлом автопроизводителя - 07.11.2025, ПРАЙМ
В МВД рассказали, чем опасен взлом автопроизводителя
Хакеры, взломав базы данных производителей автомобилей, могут получить информацию о геолокации, истории проездок клиентов и даже доступ к функциям удаленного... | 07.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-07T13:32+0300
2025-11-07T13:32+0300
мошенничество
технологии
финансы
россия
мвд
toyota
toyota camry
https://cdnn.1prime.ru/img/83357/78/833577823_0:233:2815:1816_1920x0_80_0_0_0e6c4e68d6a78d62aa269bf56b1d8d6f.jpg
МОСКВА, 7 ноя - ПРАЙМ. Хакеры, взломав базы данных производителей автомобилей, могут получить информацию о геолокации, истории проездок клиентов и даже доступ к функциям удаленного управления — блокировке дверей или запуску двигателя, сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ. "Чем опасен взлом автопроизводителя? Когда хакеры проникают не в конкретный автомобиль, а в инфраструктуру производителя, речь идет уже не о единичной машине, а о миллионах подключенных авто. Скомпрометированные серверы телеметрии и клиентские базы могут дать злоумышленникам доступ к геолокации, историям поездок, привычкам водителей и даже к функциям удаленного управления — блокировке дверей или запуску двигателя", - говорится в сообщении. Ранее в МВД сообщали о теоретической возможности взлома bluetooth-модулей автомобиля, однако, как отмечают в ведомстве, последние новости говорят, что риск взлома автопроизводителя намного реальней. В пример в ведомстве привели потерю в 2024 году компанией Toyota 240 гигабайт данных, в которые входили телеметрия, контакты клиентов и служебные журналы. Помимо этого, правоохранители добавили, что кроме прямых рисков для безопасности, такой взлом несет и массовое нарушение приватности: утечки логинов, данных о маршрутах, голосовых профилей и платежных токенов могут использоваться для фишинга, клонирования аккаунтов и дальнейших атак. "Вывод: чем умнее становится автомобиль, тем больше он похож на смартфон — со всеми его преимуществами и угрозами. И, как и в случае с гаджетами, кибербезопасность теперь зависит как от производителя, так и от пользователя", - заключили в управлении.
https://1prime.ru/20250906/khaker-861888483.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83357/78/833577823_41:0:2772:2048_1920x0_80_0_0_5bb0e0202765b490c5f84cc7e488d478.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
технологии, финансы, россия, мвд, toyota, toyota camry
Мошенничество, Технологии, Финансы, РОССИЯ, МВД, Toyota, Toyota Camry
13:32 07.11.2025
 
В МВД рассказали, чем опасен взлом автопроизводителя

МВД: хакеры могут получить удаленный доступ к авто через базы производителей

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкХакер
Хакер - ПРАЙМ, 1920, 07.11.2025
Хакер. Архивное фото
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 7 ноя - ПРАЙМ. Хакеры, взломав базы данных производителей автомобилей, могут получить информацию о геолокации, истории проездок клиентов и даже доступ к функциям удаленного управления — блокировке дверей или запуску двигателя, сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.
"Чем опасен взлом автопроизводителя? Когда хакеры проникают не в конкретный автомобиль, а в инфраструктуру производителя, речь идет уже не о единичной машине, а о миллионах подключенных авто. Скомпрометированные серверы телеметрии и клиентские базы могут дать злоумышленникам доступ к геолокации, историям поездок, привычкам водителей и даже к функциям удаленного управления — блокировке дверей или запуску двигателя", - говорится в сообщении.
Автомобиль МВД России - ПРАЙМ, 1920, 06.09.2025
В Рязани задержали хакера, создавшего вирус для доступа к банковским данным
6 сентября, 15:17
Ранее в МВД сообщали о теоретической возможности взлома bluetooth-модулей автомобиля, однако, как отмечают в ведомстве, последние новости говорят, что риск взлома автопроизводителя намного реальней. В пример в ведомстве привели потерю в 2024 году компанией Toyota 240 гигабайт данных, в которые входили телеметрия, контакты клиентов и служебные журналы.
Помимо этого, правоохранители добавили, что кроме прямых рисков для безопасности, такой взлом несет и массовое нарушение приватности: утечки логинов, данных о маршрутах, голосовых профилей и платежных токенов могут использоваться для фишинга, клонирования аккаунтов и дальнейших атак.
"Вывод: чем умнее становится автомобиль, тем больше он похож на смартфон — со всеми его преимуществами и угрозами. И, как и в случае с гаджетами, кибербезопасность теперь зависит как от производителя, так и от пользователя", - заключили в управлении.
 
МошенничествоТехнологииФинансыРОССИЯМВДToyotaToyota Camry
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала