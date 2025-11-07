https://1prime.ru/20251107/mvd-864314818.html

В МВД рассказали, чем опасен взлом автопроизводителя

МОСКВА, 7 ноя - ПРАЙМ. Хакеры, взломав базы данных производителей автомобилей, могут получить информацию о геолокации, истории проездок клиентов и даже доступ к функциям удаленного управления — блокировке дверей или запуску двигателя, сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ. "Чем опасен взлом автопроизводителя? Когда хакеры проникают не в конкретный автомобиль, а в инфраструктуру производителя, речь идет уже не о единичной машине, а о миллионах подключенных авто. Скомпрометированные серверы телеметрии и клиентские базы могут дать злоумышленникам доступ к геолокации, историям поездок, привычкам водителей и даже к функциям удаленного управления — блокировке дверей или запуску двигателя", - говорится в сообщении. Ранее в МВД сообщали о теоретической возможности взлома bluetooth-модулей автомобиля, однако, как отмечают в ведомстве, последние новости говорят, что риск взлома автопроизводителя намного реальней. В пример в ведомстве привели потерю в 2024 году компанией Toyota 240 гигабайт данных, в которые входили телеметрия, контакты клиентов и служебные журналы. Помимо этого, правоохранители добавили, что кроме прямых рисков для безопасности, такой взлом несет и массовое нарушение приватности: утечки логинов, данных о маршрутах, голосовых профилей и платежных токенов могут использоваться для фишинга, клонирования аккаунтов и дальнейших атак. "Вывод: чем умнее становится автомобиль, тем больше он похож на смартфон — со всеми его преимуществами и угрозами. И, как и в случае с гаджетами, кибербезопасность теперь зависит как от производителя, так и от пользователя", - заключили в управлении.

