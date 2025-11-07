https://1prime.ru/20251107/natsvalyuty-864321864.html

В МИД рассказали о расчетах в нацвалютах с дружественными странами

В МИД рассказали о расчетах в нацвалютах с дружественными странами - 07.11.2025, ПРАЙМ

В МИД рассказали о расчетах в нацвалютах с дружественными странами

Россия ведет все больше расчетов в нацвалютах с дружественными странами, но не стоит ожидать быстрых изменений, заявил директор департамента экономического... | 07.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-07T18:27+0300

2025-11-07T18:27+0300

2025-11-07T18:27+0300

экономика

россия

финансы

рф

китай

иран

антон силуанов

банк россия

валдай

снг

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/16/855159057_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_29c06b519549be46bd53b4bf180e3fb1.jpg

МОСКВА, 7 ноября - ПРАЙМ. Россия ведет все больше расчетов в нацвалютах с дружественными странами, но не стоит ожидать быстрых изменений, заявил директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский. "Все больше и больше идет прямых расчетов. Для этого у нас сформирована соответствующая система Банка России, у китайцев есть такая, у Ирана. С Индией нашли потихонечку возможности для взаимных расчетов. Мы знаем, как активно идею расчетов в нацвалютах продвигает и руководство Бразилии. Я думаю, что здесь у нас есть большие возможности, но не стоит ожидать, что эти изменения будут какими-то радикальными, быстрыми. Даже не стоит искусственно, наверное, форсировать этот процесс" , - сказал он, выступая на площадке международного дискуссионного клуба "Валдай". Все должно быть детально проработано, потому что и банкиры, и весь бизнес хочет уверенности в том, что новые шаги не приведут к разорению и большим потерям, указал Биричевский. "Конечно, вот у нас уже с Китаем настолько сильный процент расчетов в нацвалютах. Антон Германович Силуанов говорил, что уже не 95%, а больше. Это уже в рамках статистической погрешности. То же самое у нас происходит с основными партнерами, с нашими друзьями по СНГ и прежде всего стран Евразийского экономического союза", - добавил он. Ранее министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что Россия и Китай практически полностью перешли на расчеты в национальных валютах, 99,1% расчётов происходит в юанях и рублях.

https://1prime.ru/20251104/kitay-864206468.html

рф

китай

иран

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, финансы, рф, китай, иран, антон силуанов, банк россия, валдай, снг