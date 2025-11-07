В МИД рассказали о расчетах в нацвалютах с дружественными странами
МИД: РФ ведет все больше расчетов в нацвалютах с рядом стран, форсировать процесс не надо
Денежные купюры Банка России и китайские юани. Архивное фото
МОСКВА, 7 ноября - ПРАЙМ. Россия ведет все больше расчетов в нацвалютах с дружественными странами, но не стоит ожидать быстрых изменений, заявил директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский.
"Все больше и больше идет прямых расчетов. Для этого у нас сформирована соответствующая система Банка России, у китайцев есть такая, у Ирана. С Индией нашли потихонечку возможности для взаимных расчетов. Мы знаем, как активно идею расчетов в нацвалютах продвигает и руководство Бразилии. Я думаю, что здесь у нас есть большие возможности, но не стоит ожидать, что эти изменения будут какими-то радикальными, быстрыми. Даже не стоит искусственно, наверное, форсировать этот процесс" , - сказал он, выступая на площадке международного дискуссионного клуба "Валдай".
Все должно быть детально проработано, потому что и банкиры, и весь бизнес хочет уверенности в том, что новые шаги не приведут к разорению и большим потерям, указал Биричевский.
"Конечно, вот у нас уже с Китаем настолько сильный процент расчетов в нацвалютах. Антон Германович Силуанов говорил, что уже не 95%, а больше. Это уже в рамках статистической погрешности. То же самое у нас происходит с основными партнерами, с нашими друзьями по СНГ и прежде всего стран Евразийского экономического союза", - добавил он.
Ранее министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что Россия и Китай практически полностью перешли на расчеты в национальных валютах, 99,1% расчётов происходит в юанях и рублях.