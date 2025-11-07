https://1prime.ru/20251107/oae-864313183.html

В ОАЭ нашли новые залежи природного газа

энергетика

газ

оаэ

ДУБАЙ, 7 ноя - ПРАЙМ. Национальная нефтяная корпорация эмирата ОАЭ Шарджа (Sharjah National Oil Corporation, SNOC) обнаружила новые залежи природного газа на открытом в 2024 году газоконденсатном месторождении Хедейба, сообщается в пресс-релизе SNOC. "Буровая кампания 2025 года, направленная на оценку и расширение потенциала месторождения, подтвердила наличие дополнительных газоносных зон за счет успешного освоения скважины Hedebah-02, пробуренной на общую глубину 13 200 футов", - сообщается в пресс-релизе SNOC. Разведывательная скважина Hedebah-01, пробуренная в 2024 году, привела к открытию запасов газа и конденсата в геологической формации Thamama. На месторождении началась промышленная добыча газа. Сухопутное газоконденсатное месторождение Хедейба стало пятым по счету в эмирате Шарджа и вторым крупным открытием за последние пять лет, отмечает SNOC.

оаэ

