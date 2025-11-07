Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
2025-11-07T11:42+0300
2025-11-07T11:42+0300
11:42 07.11.2025
 
В ОАЭ нашли новые залежи природного газа

На месторождении Хедейба в ОАЭ нашли новые залежи природного газа

ДУБАЙ, 7 ноя - ПРАЙМ. Национальная нефтяная корпорация эмирата ОАЭ Шарджа (Sharjah National Oil Corporation, SNOC) обнаружила новые залежи природного газа на открытом в 2024 году газоконденсатном месторождении Хедейба, сообщается в пресс-релизе SNOC.
"Буровая кампания 2025 года, направленная на оценку и расширение потенциала месторождения, подтвердила наличие дополнительных газоносных зон за счет успешного освоения скважины Hedebah-02, пробуренной на общую глубину 13 200 футов", - сообщается в пресс-релизе SNOC.
Разведывательная скважина Hedebah-01, пробуренная в 2024 году, привела к открытию запасов газа и конденсата в геологической формации Thamama. На месторождении началась промышленная добыча газа.
Сухопутное газоконденсатное месторождение Хедейба стало пятым по счету в эмирате Шарджа и вторым крупным открытием за последние пять лет, отмечает SNOC.
 
