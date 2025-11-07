Орбан рассказал, когда может состояться саммит России и США

https://1prime.ru/20251107/orban-864305014.html
2025-11-07T01:55+0300
2025-11-07T01:55+0300
2025-11-07T02:41+0300
МОСКВА, 7 ноя - ПРАЙМ. Саммит России и США в Будапеште может состояться через несколько дней после того как Москва и Вашингтон урегулируют "один-два" вопроса, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 26 октября сообщил, что инициатива провести российско-американскую встречу на высшем уровне по-прежнему существует, но такие переговоры должны быть хорошо подготовлены. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков также сообщал, что России важно подготовить содержание будущей возможной встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа, после чего лидеры смогут принимать решение о сроках и месте для нового контакта. "В американо-российских переговорах есть один-два неурегулированных вопроса. Если они будут решены, в течение нескольких дней может состояться мирный саммит в Будапеште, а после него, в зависимости от согласия сторон, могут последовать (в украинском конфликте - ред.) прекращение огня и мир", - заявил премьер в интервью газете Magyar Nemzet. Орбан 31 октября заявил, что после его визита в Белый дом и встречи с президентом США проведение саммита РФ и США в Будапеште может стать ближе, венгерская сторона также рассчитывает заключить крупное двустороннее экономическое соглашение. Путин и Трамп 16 октября провели восьмой с начала года телефонный разговор. По итогам беседы, продлившейся два с половиной часа, помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил, что Москва и Вашингтон без промедления приступят к подготовке новой встречи лидеров двух стран, которая может пройти в Будапеште. Позднее Трамп заявил, что отменил запланированную встречу с Путиным в Будапеште. Президент РФ, в свою очередь, сказал, что речь, скорее, идет о переносе встречи. Трамп первым высказал мысль, что проводить саммит в Венгрии пока нет смысла, Путин с ним солидарен, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
