Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Финансовая отрасль России вошла в топ-3 по числу DDoS-атак - 07.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251107/otrasl-864306621.html
Финансовая отрасль России вошла в топ-3 по числу DDoS-атак
Финансовая отрасль России вошла в топ-3 по числу DDoS-атак - 07.11.2025, ПРАЙМ
Финансовая отрасль России вошла в топ-3 по числу DDoS-атак
Финансовая отрасль в России впервые с начала года вошла в топ-3 сфер по числу DDoS-атак, которые выросли втрое в третьем квартале 2025 года по сравнению с... | 07.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-07T04:47+0300
2025-11-07T04:47+0300
финансы
технологии
экономика
москва
московская область
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/864306621.jpg?1762480046
МОСКВА, 7 ноя - ПРАЙМ. Финансовая отрасль в России впервые с начала года вошла в топ-3 сфер по числу DDoS-атак, которые выросли втрое в третьем квартале 2025 года по сравнению с аналогичным кварталом 2024 года, подсчитали для РИА Новости аналитики компании по кибербезопасности RED Security. "Традиционно самыми атакуемыми отраслями остались телекоммуникации и IT-сфера, на которые пришлось более 70% от общего числа инцидентов. Однако впервые с начала года на третье место в этом списке вышли банки, опередив промышленный сектор и цифровые сервисы сферы развлечений. С июля по сентябрь финансовый сектор отразил в три раза больше DDoS-атак, чем за третий квартал 2024 года", - сообщили в компании. Отмечается, что особое внимание привлекают масштабы атак на банки: самая интенсивная DDoS-атака на банк в пике достигала 967 Мбит/с, что в случае отсутствия защиты могло бы полностью парализовать работу организации. Самая продолжительная атака в этой отрасли велась на протяжении 64 часов подряд. Там добавили, что географически самыми часто атакуемыми оказались банки Москвы и Московской области – на них пришлось более 80% всех инцидентов. За ними следуют кредитные организации Северо-Западного федерального округа и Поволжья. "Мы видим, что злоумышленники все чаще используют DDoS не только как инструмент для причинения прямого финансового ущерба, но и для отвлечения внимания специалистов по информационной безопасности в ходе более сложных атак, направленных на взлом инфраструктуры", – поделился руководитель направления управляемых сервисов кибербезопасности компании Михаил Горшилин.
москва
московская область
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
финансы, технологии, москва, московская область
Финансы, Технологии, Экономика, МОСКВА, Московская область
04:47 07.11.2025
 
Финансовая отрасль России вошла в топ-3 по числу DDoS-атак

Финансовая отрасль России вошла в топ-3 сфер по числу DDoS-атак

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 7 ноя - ПРАЙМ. Финансовая отрасль в России впервые с начала года вошла в топ-3 сфер по числу DDoS-атак, которые выросли втрое в третьем квартале 2025 года по сравнению с аналогичным кварталом 2024 года, подсчитали для РИА Новости аналитики компании по кибербезопасности RED Security.
"Традиционно самыми атакуемыми отраслями остались телекоммуникации и IT-сфера, на которые пришлось более 70% от общего числа инцидентов. Однако впервые с начала года на третье место в этом списке вышли банки, опередив промышленный сектор и цифровые сервисы сферы развлечений. С июля по сентябрь финансовый сектор отразил в три раза больше DDoS-атак, чем за третий квартал 2024 года", - сообщили в компании.
Отмечается, что особое внимание привлекают масштабы атак на банки: самая интенсивная DDoS-атака на банк в пике достигала 967 Мбит/с, что в случае отсутствия защиты могло бы полностью парализовать работу организации. Самая продолжительная атака в этой отрасли велась на протяжении 64 часов подряд.
Там добавили, что географически самыми часто атакуемыми оказались банки Москвы и Московской области – на них пришлось более 80% всех инцидентов. За ними следуют кредитные организации Северо-Западного федерального округа и Поволжья.
"Мы видим, что злоумышленники все чаще используют DDoS не только как инструмент для причинения прямого финансового ущерба, но и для отвлечения внимания специалистов по информационной безопасности в ходе более сложных атак, направленных на взлом инфраструктуры", – поделился руководитель направления управляемых сервисов кибербезопасности компании Михаил Горшилин.
 
ЭкономикаФинансыТехнологииМОСКВАМосковская область
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала