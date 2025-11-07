https://1prime.ru/20251107/otrasl-864306621.html

Финансовая отрасль России вошла в топ-3 по числу DDoS-атак

Финансовая отрасль России вошла в топ-3 по числу DDoS-атак

МОСКВА, 7 ноя - ПРАЙМ. Финансовая отрасль в России впервые с начала года вошла в топ-3 сфер по числу DDoS-атак, которые выросли втрое в третьем квартале 2025 года по сравнению с аналогичным кварталом 2024 года, подсчитали для РИА Новости аналитики компании по кибербезопасности RED Security. "Традиционно самыми атакуемыми отраслями остались телекоммуникации и IT-сфера, на которые пришлось более 70% от общего числа инцидентов. Однако впервые с начала года на третье место в этом списке вышли банки, опередив промышленный сектор и цифровые сервисы сферы развлечений. С июля по сентябрь финансовый сектор отразил в три раза больше DDoS-атак, чем за третий квартал 2024 года", - сообщили в компании. Отмечается, что особое внимание привлекают масштабы атак на банки: самая интенсивная DDoS-атака на банк в пике достигала 967 Мбит/с, что в случае отсутствия защиты могло бы полностью парализовать работу организации. Самая продолжительная атака в этой отрасли велась на протяжении 64 часов подряд. Там добавили, что географически самыми часто атакуемыми оказались банки Москвы и Московской области – на них пришлось более 80% всех инцидентов. За ними следуют кредитные организации Северо-Западного федерального округа и Поволжья. "Мы видим, что злоумышленники все чаще используют DDoS не только как инструмент для причинения прямого финансового ущерба, но и для отвлечения внимания специалистов по информационной безопасности в ходе более сложных атак, направленных на взлом инфраструктуры", – поделился руководитель направления управляемых сервисов кибербезопасности компании Михаил Горшилин.

2025

