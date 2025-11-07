Перевозчик поездов в Крым предлагает скидки для многодетных семей

https://1prime.ru/20251107/perevozchik-864309387.html

МОСКВА, 7 ноя - ПРАЙМ. Перевозчик пассажирских поездов в сообщении с Крымом предоставляет услугу по сопровождению детей от 10 лет на всём пути следования, скидки для многодетных семей, а также предлагает мороженое, дорожные и наборы для творчества, видеопроектор для просмотра кино и мультфильмов, сообщили РИА Новости в компании "Гранд сервис экспресс" (ГСЭ). Министр транспорта РФ Андрей Никитин утвердил пакет рекомендаций для комфортного путешествия пассажиров с детьми. В частности, это касается железнодорожного транспорта. Там говорится об организации на вокзалах игровых площадок и детских унитазов в туалетах, в поездах - вагонов для семей с детьми с игровыми зонами и местами для хранения колясок и багажа и о других мерах. Как ранее в ноябре сообщали РИА Новости в РЖД, компания делает в поездах дальнего следования детские купе, игровые, специальные места для семей, манежи и дает скидки на билеты. "Мы постоянно прорабатываем предоставление новых возможностей и услуг для семей с детьми. Семьи, которым нужно отправить ребенка на нашем поезде, могут воспользоваться нашей услугой по сопровождению детей от 10 до 16 лет… В период летних перевозок 2025 года спрос на эту услугу по сравнению с тем же периодом прошлого года вырос на 24%", - сообщили в ГСЭ. Также, в поездах, курсирующих в прямом сообщении с Крымом и Севастополем, для многодетных семей перевозчик выделяет места, билеты на которые можно оформить с помощью уникального промокода. Получить промокод такие семьи могут, оставив заявку на официальном сайте компании. Срок рассмотрения заявки – до 5 дней. "В период летних перевозок наша компания каждый год раздает детям-пассажирам в возрасте от 3 до 10 лет наборы для творчества… В этом году мы раздали 100 тысяч таких наборов - в три раза больше, чем летом 2024 года. В нашем флагманском поезде №27/28 "Таврия Экспресс" детям от 0 до 10 лет во всех классах обслуживания в течение всего года выдаются "детские дорожные наборы", которые включают в себя мешочки для обуви, цветные карандаши, книжки, браслеты и джибитсы с Таврибарой", - отметили в ГСЭ. Новая услуга "Кинотеатр в поезде", появившаяся в 2025 году, очень востребована именно у пассажиров с детьми, поскольку можно посмотреть кино или мультфильм прямо в купе. Пассажирам для этого необходимо заполнить заявку. "Проводник предоставляет им видеопроектор, который подключен к бортовой информационно-развлекательной системе. Экраном становится шторка на окне купе. Посмотреть таким образом можно все, что представлено в нашем медиацентре или фильм или мультфильм со своей флешки. В качестве бонуса мы выдаем зрителям "Кинотеатра в купе" стаканчик хрустящего попкорна", - рассказали в компании. Там добавили, что на Новый год 1 января детям в возрасте до 14 лет в поездах ГСЭ каждый год дарят разные подарки. В 2025 году это были деревянные ёлочные игрушки, а в январе 2026 года юным пассажирам будут вручать ёлочный шар с лентой в подарочной упаковке. "А еще с этого года в наших поездах круглый год можно купить мороженое, и это тоже очень нравится нашим маленьким пассажирам. Ассортимент мы постоянно корректируем, в зависимости от сезонности. В планах на следующий год - увеличить количество поездов с услугой продажи мороженого более чем вдвое", - заключили в компании.

