Посол Украины в США заявила о переговорах по ракетам Tomahawk

Посол Украины в США заявила о переговорах по ракетам Tomahawk - 07.11.2025, ПРАЙМ

Посол Украины в США заявила о переговорах по ракетам Tomahawk

07.11.2025

ВАШИНГТОН, 7 ноя - ПРАЙМ. Украинский посол в США Ольга Стефанишина утверждает, что Киев ведет переговоры о получении дальнобойных крылатых ракет Tomahawk, несмотря на отказ президента США Дональда Трампа предоставить их Украине. Трамп ранее заявил, что не рассматривает вопрос передачи Украине ракет Tomahawk. "Обсуждение все еще продолжается, но у нас много делегаций, которые работают над увеличением доступных финансовых ресурсов для закупки большего количества военных возможностей у США. Речь идет не только о Tomahawk, но и о разных других типах ракет, как дальнего, так и ближнего радиуса действия, и я могу лишь сказать, что процесс идет довольно позитивно", - сказала Стефанишина в интервью телеканалу Bloomberg TV. Телеканал CNN со ссылкой на источники в США и Европе сообщил, что Пентагон одобрил передачу Украине ракет Tomahawk, так как в военном ведомстве сочли, что это не нанесет ущерба американским запасам вооружений. Окончательное политическое решение по вопросу передачи ракет теперь остается за президентом США. Трамп на встрече с генсеком НАТО Марком Рютте заявил, что только США умеют применять Tomahawk и делиться этим знанием ни с кем не станут. Президент РФ Владимир Путин 23 октября заявил, что ответ России в случае нанесения ударов ракетами Tomahawk по территории страны будет серьезным, если не сказать ошеломляющим. Журналисты попросили пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова разъяснить это заявление. По словам Пескова, заявление президента России об ответе на возможные попытки удара ракетами Tomahawk красноречивое и исчерпывающее, разъяснять здесь нечего.

