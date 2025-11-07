https://1prime.ru/20251107/proekt-864305606.html

Проект тоннеля через Берингов пролив может начаться через пару лет

2025-11-07T02:50+0300

МОСКВА, 7 ноя - ПРАЙМ. Начало реализации проекта тоннеля через Берингов пролив напрямую зависит от принятия политического решения, строительство может начаться уже через пару лет после этого, заявил в интервью РИА Новости автор проекта, учёный Виктор Разбегин. "Реализация этого проекта начнется ровно тогда, когда будет политическое решение. Это как с тоннелем под Ла-Маншем: проект существовал десятилетия в таком вялом виде, готовились решения, готовились модели. Потом был один завтрак глав Франции или Британии, на котором было все решено, и потом очень быстро стартовало строительство", - сказал Разбегин. Также он отметил, строительство тоннеля может начаться уже через пару лет после принятия политического решения. "Если будет политическое решение, весь процесс подготовки и реализации проекта, опираясь на то, что уже есть, будет очень быстрым. То есть до начала строительства можно дойти буквально за пару лет", - сказал Разбегин. Работа над исследованием возможных технических решений по строительству тоннеля между Чукоткой и Аляской ведется с 1990-х годов, ранее сообщил Разбегин. Самая перспективная конструкция предполагает два железнодорожных транспортных и сопутствующий сервисный тоннели со сбойками между ними для обслуживания. По словам ученого, из-за наличия в проливе двух островов потенциальный тоннель будет состоять из трёх частей: одна маленькая между островами - 4,5 километра, и две побольше, протяжённость каждой из которых сопоставима с длиной Евротоннеля. Общая длина тоннеля может составить 98 - 112 километров. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев ранее написал о перспективах строительства тоннеля через Берингов пролив, соединяющего Россию и Аляску. Полный текст интервью читайте на ria.ru в 11.00

