Проект тоннеля через Берингов пролив может начаться через пару лет
Проект тоннеля через Берингов пролив может начаться через пару лет - 07.11.2025, ПРАЙМ
Проект тоннеля через Берингов пролив может начаться через пару лет
Начало реализации проекта тоннеля через Берингов пролив напрямую зависит от принятия политического решения, строительство может начаться уже через пару лет... | 07.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-07T02:50+0300
2025-11-07T02:50+0300
2025-11-07T02:50+0300
МОСКВА, 7 ноя - ПРАЙМ. Начало реализации проекта тоннеля через Берингов пролив напрямую зависит от принятия политического решения, строительство может начаться уже через пару лет после этого, заявил в интервью РИА Новости автор проекта, учёный Виктор Разбегин.
"Реализация этого проекта начнется ровно тогда, когда будет политическое решение. Это как с тоннелем под Ла-Маншем: проект существовал десятилетия в таком вялом виде, готовились решения, готовились модели. Потом был один завтрак глав Франции или Британии, на котором было все решено, и потом очень быстро стартовало строительство", - сказал Разбегин.
Также он отметил, строительство тоннеля может начаться уже через пару лет после принятия политического решения.
"Если будет политическое решение, весь процесс подготовки и реализации проекта, опираясь на то, что уже есть, будет очень быстрым. То есть до начала строительства можно дойти буквально за пару лет", - сказал Разбегин.
Работа над исследованием возможных технических решений по строительству тоннеля между Чукоткой и Аляской ведется с 1990-х годов, ранее сообщил Разбегин. Самая перспективная конструкция предполагает два железнодорожных транспортных и сопутствующий сервисный тоннели со сбойками между ними для обслуживания.
По словам ученого, из-за наличия в проливе двух островов потенциальный тоннель будет состоять из трёх частей: одна маленькая между островами - 4,5 километра, и две побольше, протяжённость каждой из которых сопоставима с длиной Евротоннеля. Общая длина тоннеля может составить 98 - 112 километров.
Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев ранее написал о перспективах строительства тоннеля через Берингов пролив, соединяющего Россию и Аляску.
