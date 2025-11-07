https://1prime.ru/20251107/prognoz-864326777.html

Российский рынок акций вырастет за следующую неделю, считают аналитики

Российский рынок акций вырастет за следующую неделю, считают аналитики - 07.11.2025, ПРАЙМ

Российский рынок акций вырастет за следующую неделю, считают аналитики

Аналитики инвестиционных компаний и банков ожидают повышения российского рынка акций за следующую неделю и ослабления рубля к юаню, доллару и евро,... | 07.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-07T21:57+0300

2025-11-07T21:57+0300

2025-11-07T21:57+0300

экономика

рынок

акции

индексы

рф

сша

владимир чернов

богдан зварич

владимир евстифеев

мосбиржа

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/01/860229246_0:141:3139:1907_1920x0_80_0_0_91421870f3565275ebbce2504c20be95.jpg

МОСКВА, 7 ноя - ПРАЙМ, Дмитрий Майоров, Никола Косич. Аналитики инвестиционных компаний и банков ожидают повышения российского рынка акций за следующую неделю и ослабления рубля к юаню, доллару и евро, свидетельствуют комментарии экспертов, опрошенных РИА Новости. В соответствии с консенсус-прогнозом, составленным на основе ожиданий аналитиков, индекс Мосбиржи повысится за неделю на 0,2% - до 2569 пунктов. Цена на нефть марки Brent при этом вырастет на 1 доллар до 64,75 доллара за баррель, а курс евро на форексе снизится в пределах 1 цента до 1,15 доллара, оценивают аналитики. Курс юаня на Мосбирже за следующую неделю повысится на 16 копеек - до 11,48 рубля, официальный курс доллара, установленный ЦБ РФ, вырастет на 94 копейки, до 82,17 рубля, евро – на 46 копеек, до 94,30 рубля, ожидают опрошенные РИА Новости финансовые эксперты. Драйверы рынка"В геополитике сигналы остаются противоречивыми, новые переговорные активности не анонсируются. В части монетарных ожиданий также велика доля неопределенности. Опубликованное ЦБ резюме обсуждения ключевой ставки лишь подтвердило тезисы, которые регулятор озвучивал ранее. На будущей неделе инвесторы будут оценивать возможные новые сигналы Центробанка и данные Росстата по инфляции (12 ноября)", - рассказал Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций". Нефть и риторика ОПЕК+, глобальные данные по инфляции и ожиданиям ставок в США и ЕС, тактика Минфина по размещениям и поведение рубля перед налогами, а также корпоративные новости в первом эшелоне станут главными драйверами следующей недели, считает Владимир Чернов из Freedom Finance Global. "Давление на мировые фондовые площадки остается значительным. Повестка властей США по ядерным испытаниям не добавляет инвесторам оптимизма, особенно на фоне продолжения шатдауна. К новым испытаниям добавились сомнения в отношении эффективности технологий искусственного интеллекта и их возможностей для оптимизации бизнес-процессов при их внедрении. В результате акции технологического сегмента остаются аутсайдерами рынка, а инвесторы ждут реакции со стороны компаний-лидеров ИИ сегмента", - отметил Владимир Евстифеев из банка "Зенит". На этом фоне разрыв между оценкой технологического сегмента и компаний из базовых отраслей может продолжить сокращаться, добавил он. Рубль под давлениемНа валютном рынке на следующей неделе юань может попытаться продолжить укрепление, считает Богдан Зварич из ПСБ. "С фундаментальной точки зрения поддержку ему будет оказывать постепенный рост спроса на валюту со стороны импортеров, а также ожидание инвесторами дальнейшего снижения ключевой ставки. Ожидаем перехода курса в диапазон 11,5-12 рублей за юань, который может остаться актуальным для китайской валюты до конца ноября", - добавляет он. С 10 ноября Минфин РФ сократит объёмы продажи валюты на рынке, поэтому курс доллара ожидается ближе к верхней планке целевого диапазона 80,7–82,7 рубля, считает Владимир Чернов из компании Freedom Finance Global. Новые торговые и инвестиционные соглашения США на фоне продолжающейся остановки работы правительства продолжают подпитывать спрос на доллар на мировом рынке, говорит Валерий Вайсберг из ИК "Регион". "Однако этот приток не выглядит устойчиво, учитывая продолжающуюся с конца октября распродажу американских акций и облигаций", - добавляет он, рассуждая о факторах курсообразования. Динамика индексовС понедельника на российском рынке ожидается повышения торговых оборотов и активности, при этом без ярких новостей, вероятнее всего, продолжится боковик с поддержкой в области 2500-2520 пунктов и сопротивлением перед круглыми 2600 пунктов, поделился Шепелев. "Индекс Мосбиржи вероятно продолжит торговать в диапазоне 2500–2600 пунктов. Драйверов на резкий выход из этого диапазона пока немного, так как снижение ключевой ставки ЦБ уже отыграно", - считает Чернов. "Рост объемов при сохранении давления со стороны геополитического фактора может привести к замедлению динамики российского рынка - индекс Мосбиржи может предпринять попытку опуститься ниже 2500 пунктов. При таком сценарии рынок может выйти к минимумам декабря прошлого года (около 2400 пунктов), промежуточной поддержкой выступит отметка 2450 пунктов", - ожидает Богдан Зварич из ПСБ. "На следующей неделе индекс Мосбиржи может продемонстрировать боковое движение, сохранив волатильность в диапазоне 2550-2650 пунктов с умеренными колебаниями, поддерживаемыми публикацией отчетности крупных компаний", - рассказал Дмитрий Вишневский из "Цифра брокер". "Российский фондовый рынок на следующей неделе останется в ожидании геополитических новостей, отсутствие негативных сигналов со стороны которых может способствовать новым попыткам коррекционного роста и стабилизации индекса Мосбиржи выше 2590 пунктов с последующим стремлением в район 2700 пунктов", - рассказала Елена Кожухова из ИК "Велес капитал". Среднесрочные настроения в РФ, однако, как минимум до стабилизации индикатора выше 2700 пунктов остаются медвежьими, а индекс в любой момент может вернуться к годовому минимуму 2457 пунктов, заключила эксперт.

https://1prime.ru/20251024/rubl-863912366.html

https://1prime.ru/20251107/rubl-864294800.html

рф

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, акции, индексы, рф, сша, владимир чернов, богдан зварич, владимир евстифеев, мосбиржа, минфин, псб