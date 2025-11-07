Рубль, золото и рынки: прогнозы для успешных трейдеров и инвесторов

По оценкам "Альфа-Форекс", российский валютный рынок в первой половине ноября сбалансирован в рамках осеннего торгового коридора 78-85 рублей за доллар. Факторами, влияющими на динамику курсов валют, останутся: геополитика, замедление экономического роста России, медленное восстановление импорта, продажи выручки экспортерами и по-прежнему высокая ставка ЦБ. В ноябре ожидаем продолжение действующей динамики.Октябрьское заседание Банка России сигнализировало о возможной паузе в цикле смягчения монетарной политики. Регулятор сегодня придерживается осторожной позиции в отношении будущих шагов. В начале ноября настроения инвесторов несильно изменились. У рубля сохраняется главная опора в виде жестких денежно-кредитных условий для экономики.Снижение предложения иностранной валюты со стороны Минфина, вероятно, поможет ослабить курс рубля в IV-м квартале до уровня 85 за доллар. Ведомство из-за падения доходов бюджета вынуждено бороться с его дефицитом, и данная мера поможет его сократить.ЕЦБ сохраняет действующий монетарный курс на удержании основных ставок в диапазоне 2%-2,4%. Управляющий совет банка отметил, что инфляционные ожидания остаются близко к цели 2% и плавный рост экономики продолжается, не смотря на неопределенность внешних торговых факторов. Пара евро/доллар на мировом валютном рынке балансирует выше отметки 1,1500, продолжая закрепляться в среднесрочном торговом коридоре 1,1400-1,1800. Инструмент евро/доллар остается самым востребованным трейдерами и инвесторами для торговли в российской регулируемой юрисдикции рынка Forex.Страны ОПЕК+ после повышения добычи нефти на 137 тыс. баррелей/сутки в декабре возьмут паузу в связи с ограниченным ростом спроса на энергоносители в мире. Решение ориентировано на I-й квартал 2026 года, котировки "бочки" Brent, вполне вероятно, будут устойчиво держаться в диапазоне $60-$66.Тройская унция золота после обвала на 10% консолидируется вблизи отметки 4000$. "Бычье" ралли рынка от уровней августа $3300 завершилось на исторических максимумах $4380, впереди коррекционный сценарий с временным горизонтом 1-3 месяца. В долгосрочной перспективе у золота сохраняется растущий тренд с возможностью повторить или обновить достигнутые рубежи, но для его продолжения рынку необходимо набрать новую "силу". Способствовать этому может дальнейшее снижение процентной ставки ФРС США в следующем году. Позиции серебра выглядят аналогично, с перспективой ухода в коррекционный коридор от достигнутых пиков $54,45 за унцию.Важно отметить растущий спрос у клиентов на торговлю золотом в российской юрисдикции. Так, на платформе "Альфа-Форекс" с 13 по 17 октября зафиксирован новый максимум в 137,3 млрд рублей в обороте по золоту, а за период с 20 по 24 октября этот показатель достиг 130 млрд руб. Высокая активность трейдеров наглядно демонстрируют потребность рынка в более гибких инструментах хеджирования и инвестиций. Вполне очевидно, что существенные и стратегически важные возможности рынку обеспечат смягчение и снятие регуляторных ограничений в части работы юридических лиц с российскими форекс-дилерами.При этом регуляторный прогресс рынка сегодня сохраняет сильные позиции. С начала ноября статуса квалифицированного инвестора в АО "Альфа-Банк" или ООО УК "Альфа-Капитал" будет достаточно для автоматического подтверждения такого же статуса в "Альфа-Форекс". Таким образом, путь к инвестициям и трейдингу на внебиржевом валютном рынке, надежно защищенного от санкционного давления, для квалифицированных инвесторов максимально упрощен. Еще больше полезной информации для инвесторов и трейдеров доступно в нашем Telegram-канале.Прогнозы и краткие выводы от "Альфа-Форекс":В паре евро/доллар продолжает удерживаться среднесрочный торговый коридор в границах 1,1400-1,1800.По доллару прогнозируем среднесрочный диапазон 78-85 рублей с движением цены доллара к верхней границе.По евро сформировался среднесрочный валютный коридор 90-98 руб.
