Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
СК рассказал подробности исчезновения криптобизнесмена и его жены в ОАЭ - 07.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Обучение операторов FPV-дронов группировки Запад на Купянском направлении СВО - ПРАЙМ, 1920Происшествия
https://1prime.ru/20251107/propavshiy-864313685.html
СК рассказал подробности исчезновения криптобизнесмена и его жены в ОАЭ
СК рассказал подробности исчезновения криптобизнесмена и его жены в ОАЭ - 07.11.2025, ПРАЙМ
СК рассказал подробности исчезновения криптобизнесмена и его жены в ОАЭ
Пропавшая в ОАЭ супружеская пара должна была встретиться с неустановленными инвесторами в городе Хатта, они приехали на личном автомобиле на стоянку у озера,... | 07.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-07T12:11+0300
2025-11-07T12:11+0300
происшествия
бизнес
санкт-петербург
оаэ
дубай
ск рф
https://cdnn.1prime.ru/img/84277/38/842773886_0:134:3163:1913_1920x0_80_0_0_7170045ae0441b0075830d8bb1cb19a6.jpg
МОСКВА, 7 ноя - ПРАЙМ. Пропавшая в ОАЭ супружеская пара должна была встретиться с неустановленными инвесторами в городе Хатта, они приехали на личном автомобиле на стоянку у озера, где пересели в другой автомобиль, в дальнейшем связь с ними пропала, сообщает Следственный комитет России. "По данным следствия, 2 октября 2025 года супружеская пара должна была встретиться с неустановленными инвесторами в городе Хатта. В этих целях личный водитель привез их на стоянку у озера. Там они пересели в другой автомобиль и уехали на указанную встречу. В дальнейшем связь с молодыми людьми пропала", - сообщается в Telegram-канале ведомства. Как уточняет СК, в правоохранительные органы Санкт-Петербурга обратились с заявлением о безвестном исчезновении родственники пары. Супруги постоянно проживали в городе Дубае. Возбуждено уголовное дело. Как сообщает ряд Telegram-каналов, пропавшие - жители Санкт-Петербурга Роман Новак и его супруга Анна. У пары есть несовершеннолетние дети. Новак, как утверждается, занимался криптобизнесом и мог быть замешан в мошеннических схемах.
https://1prime.ru/20251021/valyuta-863751891.html
санкт-петербург
оаэ
дубай
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84277/38/842773886_216:0:2947:2048_1920x0_80_0_0_e144c4adcd6c81084e6e3fdb36bda49b.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, санкт-петербург, оаэ, дубай, ск рф
Происшествия, Бизнес, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ОАЭ, Дубай, СК РФ
12:11 07.11.2025
 
СК рассказал подробности исчезновения криптобизнесмена и его жены в ОАЭ

СК: пропавший в ОАЭ криптобизнесмен должен был встретиться с инвесторами

© РИА Новости . Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкДубай
Дубай - ПРАЙМ, 1920, 07.11.2025
Дубай. Архивное фото
© РИА Новости . Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 7 ноя - ПРАЙМ. Пропавшая в ОАЭ супружеская пара должна была встретиться с неустановленными инвесторами в городе Хатта, они приехали на личном автомобиле на стоянку у озера, где пересели в другой автомобиль, в дальнейшем связь с ними пропала, сообщает Следственный комитет России.
"По данным следствия, 2 октября 2025 года супружеская пара должна была встретиться с неустановленными инвесторами в городе Хатта. В этих целях личный водитель привез их на стоянку у озера. Там они пересели в другой автомобиль и уехали на указанную встречу. В дальнейшем связь с молодыми людьми пропала", - сообщается в Telegram-канале ведомства.
Как уточняет СК, в правоохранительные органы Санкт-Петербурга обратились с заявлением о безвестном исчезновении родственники пары. Супруги постоянно проживали в городе Дубае. Возбуждено уголовное дело.
Как сообщает ряд Telegram-каналов, пропавшие - жители Санкт-Петербурга Роман Новак и его супруга Анна. У пары есть несовершеннолетние дети. Новак, как утверждается, занимался криптобизнесом и мог быть замешан в мошеннических схемах.
Биткоин - ПРАЙМ, 1920, 21.10.2025
Генпрокурор рассказал об ответственности за незаконный оборот криптовалюты
21 октября, 11:17
 
ПроисшествияБизнесСАНКТ-ПЕТЕРБУРГОАЭДубайСК РФ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала