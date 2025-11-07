https://1prime.ru/20251107/propavshiy-864313685.html

СК рассказал подробности исчезновения криптобизнесмена и его жены в ОАЭ

07.11.2025

МОСКВА, 7 ноя - ПРАЙМ. Пропавшая в ОАЭ супружеская пара должна была встретиться с неустановленными инвесторами в городе Хатта, они приехали на личном автомобиле на стоянку у озера, где пересели в другой автомобиль, в дальнейшем связь с ними пропала, сообщает Следственный комитет России. "По данным следствия, 2 октября 2025 года супружеская пара должна была встретиться с неустановленными инвесторами в городе Хатта. В этих целях личный водитель привез их на стоянку у озера. Там они пересели в другой автомобиль и уехали на указанную встречу. В дальнейшем связь с молодыми людьми пропала", - сообщается в Telegram-канале ведомства. Как уточняет СК, в правоохранительные органы Санкт-Петербурга обратились с заявлением о безвестном исчезновении родственники пары. Супруги постоянно проживали в городе Дубае. Возбуждено уголовное дело. Как сообщает ряд Telegram-каналов, пропавшие - жители Санкт-Петербурга Роман Новак и его супруга Анна. У пары есть несовершеннолетние дети. Новак, как утверждается, занимался криптобизнесом и мог быть замешан в мошеннических схемах.

