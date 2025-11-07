Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
САМАРА, 7 ноя - ПРАЙМ. Юные фигуристы, с которыми в четверг пообщался президент России Владимир Путин в Самаре, переживали до встречи с главой государства, но потом собрались и показали отрывок из своей произвольной программы, сообщила РИА Новости их тренер Татьяна Левина. В четверг Путин в ходе поездки в Самару посетил физкультурно-оздоровительный комплекс "Орбита". Во время осмотра ледовой площадки президент побеседовал с юными фигуристами. "Детям очень понравилось. Они переживали очень сильно до (приезда президента - ред.), но мы как-то так поговорили, настроили и, в общем-то, я не видела, чтобы дети были напуганы или сильно переживали. Очень спокойно занимались, дали им задание. Они работали над кусочками из своих произвольных программ, когда делегация вошла во дворец. Мы были все очень спокойны - и дети, и мы, на удивление для нас самих", - рассказала агентству Левина. Тренер уточнила, что спортсмены занимаются в дисциплине "танцы на льду". Когда российский лидер попросил показать что-нибудь, самая старшая пара представила отрывок из своей произвольной программы. "Он задал вопрос, устраивает ли нас спортсооружение. Мы ответили, что все замечательно", - добавила Левина.
02:44 07.11.2025
 
Тренер: фигуристы, с которыми пообщался Путин, переживали до встречи

Тренер Левина: фигуристы в Самаре переживали до встречи с Путиным

САМАРА, 7 ноя - ПРАЙМ. Юные фигуристы, с которыми в четверг пообщался президент России Владимир Путин в Самаре, переживали до встречи с главой государства, но потом собрались и показали отрывок из своей произвольной программы, сообщила РИА Новости их тренер Татьяна Левина.
В четверг Путин в ходе поездки в Самару посетил физкультурно-оздоровительный комплекс "Орбита". Во время осмотра ледовой площадки президент побеседовал с юными фигуристами.
"Детям очень понравилось. Они переживали очень сильно до (приезда президента - ред.), но мы как-то так поговорили, настроили и, в общем-то, я не видела, чтобы дети были напуганы или сильно переживали. Очень спокойно занимались, дали им задание. Они работали над кусочками из своих произвольных программ, когда делегация вошла во дворец. Мы были все очень спокойны - и дети, и мы, на удивление для нас самих", - рассказала агентству Левина.
Тренер уточнила, что спортсмены занимаются в дисциплине "танцы на льду". Когда российский лидер попросил показать что-нибудь, самая старшая пара представила отрывок из своей произвольной программы.
"Он задал вопрос, устраивает ли нас спортсооружение. Мы ответили, что все замечательно", - добавила Левина.
 
