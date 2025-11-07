https://1prime.ru/20251107/putin-864327682.html
"Это ужасает". На Западе пришли в шок после слов Путина
"Это ужасает". На Западе пришли в шок после слов Путина - 07.11.2025, ПРАЙМ
"Это ужасает". На Западе пришли в шок после слов Путина
Западные военные эксперты испытали ужас после рассказа президента России Владимира Путина об испытаниях подводного аппарата "Посейдон", пишет Daily Mail.
МОСКВА, 7 ноя — ПРАЙМ. Западные военные эксперты испытали ужас после рассказа президента России Владимира Путина об испытаниях подводного аппарата "Посейдон", пишет Daily Mail."Речь идет о гигантском термоядерном оружии мегатонного масштаба <…>. Это ужасает", — заявил ученый из Института международных исследований Миддлбери Джеффри Льюис.В Daily Mail обратило внимание на слова Владимира Путина о том, что каждая ракета обладает "непревзойденными преимуществами", а ядерной энергоустановке аппарата потребуется всего "минуты или секунды" для запуска."Меня беспокоит, что Россия действительно разработала это. Надеюсь, он (Владимир Путин — прим.ред.) не использует его", — высказался бывший начальник военной разведки Великобритании Лорд Уэст.Президент России Владимир Путин 28 октября заявил, что накануне, во вторник, Россия провела испытания подводного аппарата "Посейдон", оснащенного ядерной энергетической установкой. Он подчеркнул, что этот аппарат не имеет аналогов в мире, и его мощность значительно превосходит показатели ракеты "Сармат".
