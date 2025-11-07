https://1prime.ru/20251107/razmer-864305222.html

Минимальный размер оплаты больничного по уходу за ребенком вырастет

Минимальный размер оплаты больничного по уходу за ребенком вырастет - 07.11.2025, ПРАЙМ

Минимальный размер оплаты больничного по уходу за ребенком вырастет

Минимальный размер оплаты больничного по уходу за ребенком в следующем году составит 27 тысяч рублей, сообщил РИА Новости доцент экономического факультета РУДН... | 07.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-07T02:10+0300

2025-11-07T02:10+0300

2025-11-07T02:10+0300

общество

бизнес

экономика

андрей гиринский

рудн

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/864305222.jpg?1762470652

МОСКВА, 7 ноя - ПРАЙМ. Минимальный размер оплаты больничного по уходу за ребенком в следующем году составит 27 тысяч рублей, сообщил РИА Новости доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский. "В фокусе анализа демографической проблематики повышение минимального размера оплаты больничного по уходу за ребенком, планируется его размер не менее 27 тысяч рублей в месяц", - сказал Гиринский. По его данным, до достижения ребенком возраста семи лет работодатель оплачивает 100% от установленной зарплаты родителя независимо от стажа. Кроме того, со следующего года планируется увеличение пособия по беременности и родам примерно на 20%. "В будущем году намечено использование инструмента семейной налоговой выплаты, и она предназначена для работающих родителей, при этом у них должно быть двое или более детей", - сказал Гиринский. По его данным, возраст детей для получения семейной налоговой выплаты не должен превышать 18 лет, однако для студентов на очной форме обучения возрастной порог - 23 года. Предельная сумма дохода, позволяющая получать выплаты будет варьировать в зависимости от региона. Гиринский уточнил, что россиян ожидает также рост размера материнского капитала, единого пособия, выплат по уходу за ребенком до 1,5 года и других мер поддержки.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , бизнес, андрей гиринский, рудн