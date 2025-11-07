https://1prime.ru/20251107/razmer-864305222.html
Минимальный размер оплаты больничного по уходу за ребенком вырастет
МОСКВА, 7 ноя - ПРАЙМ. Минимальный размер оплаты больничного по уходу за ребенком в следующем году составит 27 тысяч рублей, сообщил РИА Новости доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский.
"В фокусе анализа демографической проблематики повышение минимального размера оплаты больничного по уходу за ребенком, планируется его размер не менее 27 тысяч рублей в месяц", - сказал Гиринский.
По его данным, до достижения ребенком возраста семи лет работодатель оплачивает 100% от установленной зарплаты родителя независимо от стажа. Кроме того, со следующего года планируется увеличение пособия по беременности и родам примерно на 20%.
"В будущем году намечено использование инструмента семейной налоговой выплаты, и она предназначена для работающих родителей, при этом у них должно быть двое или более детей", - сказал Гиринский.
По его данным, возраст детей для получения семейной налоговой выплаты не должен превышать 18 лет, однако для студентов на очной форме обучения возрастной порог - 23 года. Предельная сумма дохода, позволяющая получать выплаты будет варьировать в зависимости от региона.
Гиринский уточнил, что россиян ожидает также рост размера материнского капитала, единого пособия, выплат по уходу за ребенком до 1,5 года и других мер поддержки.
