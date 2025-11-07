Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
05:38 07.11.2025 (обновлено: 05:51 07.11.2025)
 
В России оценили вероятность строительства тоннеля между Чукоткой и Аляской

Разбегин: сейсмическая активность не вызовет проблем при строительстве туннеля РФ-США

МОСКВА, 7 ноя - ПРАЙМ. Сейсмическая активность в зоне строительства предполагаемого тоннеля между Чукоткой и Аляской – вызов достаточно понятный и решаемый, рассказал в интервью РИА Новости автор проекта, учёный Виктор Разбегин.
"Сейсмическая активность достаточно высокая - 7-7,5 балла, но это не Япония, где в районе существующих подводных тоннелей больше 9 баллов сейсмичность. Это вызов, но вызов достаточно понятный и решаемый", - сказал Разбегин.
Он отметил, что глубина в Беринговом проливе — это прогиб, а не разлом между плитами, поэтому профиль дна более-менее плавный.
"Породы достаточно прочные, проходка в них не представляет больших технических сложностей", - отметил учёный.
Также Разбегин добавил, что экстремальный климат тоже нужно учитывать, но в России и мире накоплен большой опыт строительства в суровых климатических условиях.
"К счастью, мы все-таки южнее полярного круга проходим, но тем не менее это вечная мерзлота, с ней надо обращаться уважительно и аккуратно, учитывать и текущие тенденции к потеплению", - подытожил автор проекта.
Работа над исследованием возможных технических решений по строительству тоннеля между Чукоткой и Аляской ведется с 1990-х годов, ранее сообщил Разбегин. Самая перспективная конструкция предполагает два железнодорожных транспортных и сопутствующий сервисный тоннели со сбойками между ними для обслуживания.
По словам ученого, из-за наличия в проливе двух островов потенциальный тоннель будет состоять из трёх частей: одна маленькая между островами - 4,5 километра, и две побольше, протяжённость каждой из которых сопоставима с длиной Евротоннеля. Общая длина тоннеля может составить 98 - 112 километров.
Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев ранее написал о перспективах строительства тоннеля через Берингов пролив, соединяющего Россию и Аляску.
