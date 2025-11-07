https://1prime.ru/20251107/rossija-864307645.html

В России оценили вероятность строительства тоннеля между Чукоткой и Аляской

В России оценили вероятность строительства тоннеля между Чукоткой и Аляской

МОСКВА, 7 ноя - ПРАЙМ. Сейсмическая активность в зоне строительства предполагаемого тоннеля между Чукоткой и Аляской – вызов достаточно понятный и решаемый, рассказал в интервью РИА Новости автор проекта, учёный Виктор Разбегин. "Сейсмическая активность достаточно высокая - 7-7,5 балла, но это не Япония, где в районе существующих подводных тоннелей больше 9 баллов сейсмичность. Это вызов, но вызов достаточно понятный и решаемый", - сказал Разбегин. Он отметил, что глубина в Беринговом проливе — это прогиб, а не разлом между плитами, поэтому профиль дна более-менее плавный. "Породы достаточно прочные, проходка в них не представляет больших технических сложностей", - отметил учёный. Также Разбегин добавил, что экстремальный климат тоже нужно учитывать, но в России и мире накоплен большой опыт строительства в суровых климатических условиях. "К счастью, мы все-таки южнее полярного круга проходим, но тем не менее это вечная мерзлота, с ней надо обращаться уважительно и аккуратно, учитывать и текущие тенденции к потеплению", - подытожил автор проекта. Работа над исследованием возможных технических решений по строительству тоннеля между Чукоткой и Аляской ведется с 1990-х годов, ранее сообщил Разбегин. Самая перспективная конструкция предполагает два железнодорожных транспортных и сопутствующий сервисный тоннели со сбойками между ними для обслуживания. По словам ученого, из-за наличия в проливе двух островов потенциальный тоннель будет состоять из трёх частей: одна маленькая между островами - 4,5 километра, и две побольше, протяжённость каждой из которых сопоставима с длиной Евротоннеля. Общая длина тоннеля может составить 98 - 112 километров. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев ранее написал о перспективах строительства тоннеля через Берингов пролив, соединяющего Россию и Аляску. Полный текст интервью читайте на ria.ru в 11.00

