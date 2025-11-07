https://1prime.ru/20251107/rossija-864308050.html

Россия стала четвертой по числу посетивших Вьетнам туристов

2025-11-07T06:17+0300

туризм

бизнес

россия

вьетнам

китай

южная корея

аэрофлот

МОСКВА, 7 ноя - ПРАЙМ. Россия в октябре стала четвертой по количеству посетивших Вьетнам туристов, подсчитало РИА Новости по данным вьетнамского министерства культуры, спорта и туризма. Ранее в пятницу агентство со ссылкой на ведомство сообщало, что количество российских туристов, отправившихся во Вьетнам в октябре, увеличилось в 3,6 раза в годовом выражении и достигло 66,5 тысячи человек. Больше последний раз было еще до коронавируса - в марте 2020 года (72,2 тысячи человек). В результате такой бурный рост позволил России стать в октябре четвертой страной по турпотоку во Вьетнам. Лидером остается Китай с 540,3 тысячи человек, затем следуют Южная Корея с 360,9 тысячи и Индия с 70,3 тысячи. В пятерку также входят США с 62,1 тысячи туристов. "Аэрофлот" приступил к выполнению регулярных полетов из Москвы в крупнейший город Вьетнама Хошимин еще в начале 2024 года, однако значительно удалось расширить доступность направления в этом году после того, как весной сразу несколько компаний - как российских, так и вьетнамских - запустили прямые рейсы.

2025

туризм, бизнес, россия, вьетнам, китай, южная корея, аэрофлот