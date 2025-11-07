Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россия стала четвертой по числу посетивших Вьетнам туристов - 07.11.2025, ПРАЙМ
Россия стала четвертой по числу посетивших Вьетнам туристов
Россия стала четвертой по числу посетивших Вьетнам туристов - 07.11.2025, ПРАЙМ
Россия стала четвертой по числу посетивших Вьетнам туристов
Россия в октябре стала четвертой по количеству посетивших Вьетнам туристов, подсчитало РИА Новости по данным вьетнамского министерства культуры, спорта и... | 07.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-07T06:17+0300
2025-11-07T06:17+0300
туризм
бизнес
россия
вьетнам
китай
южная корея
аэрофлот
МОСКВА, 7 ноя - ПРАЙМ. Россия в октябре стала четвертой по количеству посетивших Вьетнам туристов, подсчитало РИА Новости по данным вьетнамского министерства культуры, спорта и туризма. Ранее в пятницу агентство со ссылкой на ведомство сообщало, что количество российских туристов, отправившихся во Вьетнам в октябре, увеличилось в 3,6 раза в годовом выражении и достигло 66,5 тысячи человек. Больше последний раз было еще до коронавируса - в марте 2020 года (72,2 тысячи человек). В результате такой бурный рост позволил России стать в октябре четвертой страной по турпотоку во Вьетнам. Лидером остается Китай с 540,3 тысячи человек, затем следуют Южная Корея с 360,9 тысячи и Индия с 70,3 тысячи. В пятерку также входят США с 62,1 тысячи туристов. "Аэрофлот" приступил к выполнению регулярных полетов из Москвы в крупнейший город Вьетнама Хошимин еще в начале 2024 года, однако значительно удалось расширить доступность направления в этом году после того, как весной сразу несколько компаний - как российских, так и вьетнамских - запустили прямые рейсы.
вьетнам
китай
южная корея
туризм, бизнес, россия, вьетнам, китай, южная корея, аэрофлот
Туризм, Бизнес, РОССИЯ, ВЬЕТНАМ, КИТАЙ, ЮЖНАЯ КОРЕЯ, Аэрофлот
06:17 07.11.2025
 
Россия стала четвертой по числу посетивших Вьетнам туристов

Россия стала четвертой страной по турпотоку во Вьетнам

МОСКВА, 7 ноя - ПРАЙМ. Россия в октябре стала четвертой по количеству посетивших Вьетнам туристов, подсчитало РИА Новости по данным вьетнамского министерства культуры, спорта и туризма.
Ранее в пятницу агентство со ссылкой на ведомство сообщало, что количество российских туристов, отправившихся во Вьетнам в октябре, увеличилось в 3,6 раза в годовом выражении и достигло 66,5 тысячи человек. Больше последний раз было еще до коронавируса - в марте 2020 года (72,2 тысячи человек).
В результате такой бурный рост позволил России стать в октябре четвертой страной по турпотоку во Вьетнам. Лидером остается Китай с 540,3 тысячи человек, затем следуют Южная Корея с 360,9 тысячи и Индия с 70,3 тысячи. В пятерку также входят США с 62,1 тысячи туристов.
"Аэрофлот" приступил к выполнению регулярных полетов из Москвы в крупнейший город Вьетнама Хошимин еще в начале 2024 года, однако значительно удалось расширить доступность направления в этом году после того, как весной сразу несколько компаний - как российских, так и вьетнамских - запустили прямые рейсы.
 
ТуризмБизнесРОССИЯВЬЕТНАМКИТАЙЮЖНАЯ КОРЕЯАэрофлот
 
 
