https://1prime.ru/20251107/rossija-864308050.html
Россия стала четвертой по числу посетивших Вьетнам туристов
Россия стала четвертой по числу посетивших Вьетнам туристов - 07.11.2025, ПРАЙМ
Россия стала четвертой по числу посетивших Вьетнам туристов
Россия в октябре стала четвертой по количеству посетивших Вьетнам туристов, подсчитало РИА Новости по данным вьетнамского министерства культуры, спорта и... | 07.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-07T06:17+0300
2025-11-07T06:17+0300
2025-11-07T06:17+0300
туризм
бизнес
россия
вьетнам
китай
южная корея
аэрофлот
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/864308050.jpg?1762485473
МОСКВА, 7 ноя - ПРАЙМ. Россия в октябре стала четвертой по количеству посетивших Вьетнам туристов, подсчитало РИА Новости по данным вьетнамского министерства культуры, спорта и туризма.
Ранее в пятницу агентство со ссылкой на ведомство сообщало, что количество российских туристов, отправившихся во Вьетнам в октябре, увеличилось в 3,6 раза в годовом выражении и достигло 66,5 тысячи человек. Больше последний раз было еще до коронавируса - в марте 2020 года (72,2 тысячи человек).
В результате такой бурный рост позволил России стать в октябре четвертой страной по турпотоку во Вьетнам. Лидером остается Китай с 540,3 тысячи человек, затем следуют Южная Корея с 360,9 тысячи и Индия с 70,3 тысячи. В пятерку также входят США с 62,1 тысячи туристов.
"Аэрофлот" приступил к выполнению регулярных полетов из Москвы в крупнейший город Вьетнама Хошимин еще в начале 2024 года, однако значительно удалось расширить доступность направления в этом году после того, как весной сразу несколько компаний - как российских, так и вьетнамских - запустили прямые рейсы.
вьетнам
китай
южная корея
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, бизнес, россия, вьетнам, китай, южная корея, аэрофлот
Туризм, Бизнес, РОССИЯ, ВЬЕТНАМ, КИТАЙ, ЮЖНАЯ КОРЕЯ, Аэрофлот
Россия стала четвертой по числу посетивших Вьетнам туристов
Россия стала четвертой страной по турпотоку во Вьетнам
МОСКВА, 7 ноя - ПРАЙМ. Россия в октябре стала четвертой по количеству посетивших Вьетнам туристов, подсчитало РИА Новости по данным вьетнамского министерства культуры, спорта и туризма.
Ранее в пятницу агентство со ссылкой на ведомство сообщало, что количество российских туристов, отправившихся во Вьетнам в октябре, увеличилось в 3,6 раза в годовом выражении и достигло 66,5 тысячи человек. Больше последний раз было еще до коронавируса - в марте 2020 года (72,2 тысячи человек).
В результате такой бурный рост позволил России стать в октябре четвертой страной по турпотоку во Вьетнам. Лидером остается Китай с 540,3 тысячи человек, затем следуют Южная Корея с 360,9 тысячи и Индия с 70,3 тысячи. В пятерку также входят США с 62,1 тысячи туристов.
"Аэрофлот" приступил к выполнению регулярных полетов из Москвы в крупнейший город Вьетнама Хошимин еще в начале 2024 года, однако значительно удалось расширить доступность направления в этом году после того, как весной сразу несколько компаний - как российских, так и вьетнамских - запустили прямые рейсы.