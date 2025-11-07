https://1prime.ru/20251107/rossijane-864303819.html
Россияне в III квартале совершили более десяти миллионов поездок за рубеж
Россияне в III квартале совершили более десяти миллионов поездок за рубеж - 07.11.2025, ПРАЙМ
Россияне в III квартале совершили более десяти миллионов поездок за рубеж
Россияне в третьем квартале совершили более 10 миллионов поездок за рубеж - впервые с 2019 года, следует из анализа РИА Новости данных Единой межведомственной... | 07.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-07T00:25+0300
2025-11-07T00:25+0300
2025-11-07T00:25+0300
бизнес
россия
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/864303819.jpg?1762464321
МОСКВА, 7 ноя - ПРАЙМ. Россияне в третьем квартале совершили более 10 миллионов поездок за рубеж - впервые с 2019 года, следует из анализа РИА Новости данных Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС).
Так, в июле-сентябре россияне выехали за рубеж 10,4 миллиона раз против 9,8 миллиона за аналогичный период прошлого года. Больше последний раз было в четвертом квартале 2019 года - 10,8 миллиона.
Всего с начала года россияне совершили 24 миллиона поездок за границу против 22,4 миллиона годом ранее.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия
Россияне в III квартале совершили более десяти миллионов поездок за рубеж
Россияне в III квартале совершили более 10 млн поездок за рубеж
МОСКВА, 7 ноя - ПРАЙМ. Россияне в третьем квартале совершили более 10 миллионов поездок за рубеж - впервые с 2019 года, следует из анализа РИА Новости данных Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС).
Так, в июле-сентябре россияне выехали за рубеж 10,4 миллиона раз против 9,8 миллиона за аналогичный период прошлого года. Больше последний раз было в четвертом квартале 2019 года - 10,8 миллиона.
Всего с начала года россияне совершили 24 миллиона поездок за границу против 22,4 миллиона годом ранее.