Россияне в III квартале совершили более десяти миллионов поездок за рубеж

МОСКВА, 7 ноя - ПРАЙМ. Россияне в третьем квартале совершили более 10 миллионов поездок за рубеж - впервые с 2019 года, следует из анализа РИА Новости данных Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС). Так, в июле-сентябре россияне выехали за рубеж 10,4 миллиона раз против 9,8 миллиона за аналогичный период прошлого года. Больше последний раз было в четвертом квартале 2019 года - 10,8 миллиона. Всего с начала года россияне совершили 24 миллиона поездок за границу против 22,4 миллиона годом ранее.

