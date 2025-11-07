Россияне в III квартале совершили более десяти миллионов поездок за рубеж

Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
2025-11-07T00:25+0300
2025-11-07T00:25+0300
бизнес
россия
МОСКВА, 7 ноя - ПРАЙМ. Россияне в третьем квартале совершили более 10 миллионов поездок за рубеж - впервые с 2019 года, следует из анализа РИА Новости данных Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС). Так, в июле-сентябре россияне выехали за рубеж 10,4 миллиона раз против 9,8 миллиона за аналогичный период прошлого года. Больше последний раз было в четвертом квартале 2019 года - 10,8 миллиона. Всего с начала года россияне совершили 24 миллиона поездок за границу против 22,4 миллиона годом ранее.
бизнес, россия
Бизнес, РОССИЯ
00:25 07.11.2025
 
МОСКВА, 7 ноя - ПРАЙМ. Россияне в третьем квартале совершили более 10 миллионов поездок за рубеж - впервые с 2019 года, следует из анализа РИА Новости данных Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС).
Так, в июле-сентябре россияне выехали за рубеж 10,4 миллиона раз против 9,8 миллиона за аналогичный период прошлого года. Больше последний раз было в четвертом квартале 2019 года - 10,8 миллиона.
Всего с начала года россияне совершили 24 миллиона поездок за границу против 22,4 миллиона годом ранее.
 
БизнесРОССИЯ
 
 
Заголовок открываемого материала