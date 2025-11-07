https://1prime.ru/20251107/rossijane-864307555.html

Россияне стали меньше покупать американо осенью 2025 года

МОСКВА, 7 ноя - ПРАЙМ. Россияне стали меньше покупать американо осенью 2025 года, спрос на напиток снизился на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, при этом его стоимость увеличилась на 16%, следует из анализа 10,3 миллиона чеков сервисом "Контур.Маркет", результаты имеются в распоряжении РИА Новости. Кроме того, россияне стали меньше покупать капучино и латте - спрос на напитки снизился на 18%. А вот цена на капучино увеличилась чуть больше: рост составил 9% против 8% у латте. Раф и эспрессо показали схожую одинаковую динамику спроса: снижение в обеих категориях напитка составило 17%. Вместе с тем, стоимость рафа показала меньший рост - всего 5%, тогда как эспрессо подорожал на 17%. Средняя цена по России на американо осенью текущего года составила 283 рубля, капучино - 332 рубля, латте - 331 рубль, подсчитали в "Контур.Маркете". Раф стоит в районе 354 рублей, эспрессо - 298 рублей. Еще двумя напитками, которые стали меньше пить россияне, стали глинтвейн и грог (горячий алкогольный напиток с добавлением рома) - спрос на них снизился на 25% и 31% соответственно. Цена за 0,5 литра глинтвейна увеличилась всего на 2%, а вот грог за тот же объем подорожал сильнее - на 17%. Цена за 0,5 литра глинтвейна достигла 567 рублей, грога - 759 рублей. "Нельзя исключить, что помимо фактора погоды потребительские предпочтения меняются в целом, например, кто-то отказывается от кофе и глинтвейна в пользу травяных чаев или натурального морса - менее калорийно и для здоровья полезнее. Также не исключен и фактор конкуренции - когда кофе-пойнты буквально на каждом шагу, может просто наступить пресыщение", - прокомментировали результаты в "Контур.Маркете".

