https://1prime.ru/20251107/rossijane-864307555.html
Россияне стали меньше покупать американо осенью 2025 года
Россияне стали меньше покупать американо осенью 2025 года - 07.11.2025, ПРАЙМ
Россияне стали меньше покупать американо осенью 2025 года
Россияне стали меньше покупать американо осенью 2025 года, спрос на напиток снизился на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, при этом его... | 07.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-07T05:32+0300
2025-11-07T05:32+0300
2025-11-07T05:32+0300
бизнес
россия
"контур.маркет"
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/864307555.jpg?1762482758
МОСКВА, 7 ноя - ПРАЙМ. Россияне стали меньше покупать американо осенью 2025 года, спрос на напиток снизился на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, при этом его стоимость увеличилась на 16%, следует из анализа 10,3 миллиона чеков сервисом "Контур.Маркет", результаты имеются в распоряжении РИА Новости.
Кроме того, россияне стали меньше покупать капучино и латте - спрос на напитки снизился на 18%. А вот цена на капучино увеличилась чуть больше: рост составил 9% против 8% у латте. Раф и эспрессо показали схожую одинаковую динамику спроса: снижение в обеих категориях напитка составило 17%. Вместе с тем, стоимость рафа показала меньший рост - всего 5%, тогда как эспрессо подорожал на 17%.
Средняя цена по России на американо осенью текущего года составила 283 рубля, капучино - 332 рубля, латте - 331 рубль, подсчитали в "Контур.Маркете". Раф стоит в районе 354 рублей, эспрессо - 298 рублей.
Еще двумя напитками, которые стали меньше пить россияне, стали глинтвейн и грог (горячий алкогольный напиток с добавлением рома) - спрос на них снизился на 25% и 31% соответственно. Цена за 0,5 литра глинтвейна увеличилась всего на 2%, а вот грог за тот же объем подорожал сильнее - на 17%.
Цена за 0,5 литра глинтвейна достигла 567 рублей, грога - 759 рублей.
"Нельзя исключить, что помимо фактора погоды потребительские предпочтения меняются в целом, например, кто-то отказывается от кофе и глинтвейна в пользу травяных чаев или натурального морса - менее калорийно и для здоровья полезнее. Также не исключен и фактор конкуренции - когда кофе-пойнты буквально на каждом шагу, может просто наступить пресыщение", - прокомментировали результаты в "Контур.Маркете".
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, "контур.маркет"
Бизнес, РОССИЯ, "Контур.Маркет"
Россияне стали меньше покупать американо осенью 2025 года
«Контур.Маркет»: россияне стали меньше покупать американо осенью 2025 года
МОСКВА, 7 ноя - ПРАЙМ. Россияне стали меньше покупать американо осенью 2025 года, спрос на напиток снизился на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, при этом его стоимость увеличилась на 16%, следует из анализа 10,3 миллиона чеков сервисом "Контур.Маркет", результаты имеются в распоряжении РИА Новости.
Кроме того, россияне стали меньше покупать капучино и латте - спрос на напитки снизился на 18%. А вот цена на капучино увеличилась чуть больше: рост составил 9% против 8% у латте. Раф и эспрессо показали схожую одинаковую динамику спроса: снижение в обеих категориях напитка составило 17%. Вместе с тем, стоимость рафа показала меньший рост - всего 5%, тогда как эспрессо подорожал на 17%.
Средняя цена по России на американо осенью текущего года составила 283 рубля, капучино - 332 рубля, латте - 331 рубль, подсчитали в "Контур.Маркете". Раф стоит в районе 354 рублей, эспрессо - 298 рублей.
Еще двумя напитками, которые стали меньше пить россияне, стали глинтвейн и грог (горячий алкогольный напиток с добавлением рома) - спрос на них снизился на 25% и 31% соответственно. Цена за 0,5 литра глинтвейна увеличилась всего на 2%, а вот грог за тот же объем подорожал сильнее - на 17%.
Цена за 0,5 литра глинтвейна достигла 567 рублей, грога - 759 рублей.
"Нельзя исключить, что помимо фактора погоды потребительские предпочтения меняются в целом, например, кто-то отказывается от кофе и глинтвейна в пользу травяных чаев или натурального морса - менее калорийно и для здоровья полезнее. Также не исключен и фактор конкуренции - когда кофе-пойнты буквально на каждом шагу, может просто наступить пресыщение", - прокомментировали результаты в "Контур.Маркете".