"Нет рычагов давления". В США сделали провокационное заявление о России
"Нет рычагов давления". В США сделали провокационное заявление о России - 07.11.2025, ПРАЙМ
"Нет рычагов давления". В США сделали провокационное заявление о России
Бывший офицер ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала подполковника американской армии в отставке Дэниела Дэвиса рассказал, что у Вашингтон никак не может... | 07.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-07T11:43+0300
2025-11-07T11:43+0300
2025-11-07T11:43+0300
МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Бывший офицер ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала подполковника американской армии в отставке Дэниела Дэвиса рассказал, что у Вашингтон никак не может оказаться давление на Москву."У США нет никаких рычагов давления на Россию. Никаких способов. Штаты не производят ничего, что нужно было бы России", — подчеркнул он.Джонсон добавил, что Россия не будет жертвовать своей безопасностью ради хороших отношений с США.Американский президент Дональд Трамп в понедельник заявил телеканалу CBS, что возможности США по оказанию экономического давления на Россию ограничены.
