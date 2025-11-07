Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Нет рычагов давления". В США сделали провокационное заявление о России - 07.11.2025, ПРАЙМ
"Нет рычагов давления". В США сделали провокационное заявление о России
МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Бывший офицер ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала подполковника американской армии в отставке Дэниела Дэвиса рассказал, что у Вашингтон никак не может оказаться давление на Москву.&quot;У США нет никаких рычагов давления на Россию. Никаких способов. Штаты не производят ничего, что нужно было бы России&quot;, — подчеркнул он.Джонсон добавил, что Россия не будет жертвовать своей безопасностью ради хороших отношений с США.Американский президент Дональд Трамп в понедельник заявил телеканалу CBS, что возможности США по оказанию экономического давления на Россию ограничены.
11:43 07.11.2025
 
"Нет рычагов давления". В США сделали провокационное заявление о России

Джонсон: у Вашингтона нет никаких рычагов давления на Москву

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Бывший офицер ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала подполковника американской армии в отставке Дэниела Дэвиса рассказал, что у Вашингтон никак не может оказаться давление на Москву.

"У США нет никаких рычагов давления на Россию. Никаких способов. Штаты не производят ничего, что нужно было бы России", — подчеркнул он.

Джонсон добавил, что Россия не будет жертвовать своей безопасностью ради хороших отношений с США.
Американский президент Дональд Трамп в понедельник заявил телеканалу CBS, что возможности США по оказанию экономического давления на Россию ограничены.
